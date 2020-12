Jusqu’aux larmes! Luis Miguel ne parle jamais de sa famille | Instagram

La confession déchirante de Luis Miguel au sujet de sa famille aurait fait plus d’un cri, et bien qu’il ait projeté une image qui pour beaucoup est “froide” et “distante”, un discours déchirant a découvert l’être humain qui est vraiment quand il en a révélé un de ses plus grands désirs qui même pas avec tout son argent il peut avoir.

Tout le monde serait impressionné d’entendre l’appel “Soleil du Mexique“Lors d’une conférence dans laquelle il a révélé ses vrais sentiments, la célèbre star a récolté de grands succès et une énorme fortune, cependant, cela ne l’a pas conduit au bonheur complet en n’en ayant pas. famille.

D’après les quelques détails connus sur sa vie, depuis son plus jeune âge, l’interprète de renom “Luismi«Il a vécu pour réussir sa carrière et dans son sillage il a perdu beaucoup de choses, y compris ses proches.

Quelque chose de difficile à imaginer, c’est de penser que l’artiste d’origine portoricaine-mexicaine n’a pas été heureux, ce qu’il a révélé depuis son plus jeune âge, car comme on dit, l’argent ne fait pas tout le bonheur.

Par exemple, l’interprète consacré de “L’inconditionnel“, qui à un moment donné a choqué tout le monde en révélant ce qui aurait été l’un de ses plus grands rêves.

Je donnerais toute ma carrière pour avoir ma famille pour un dîner de Noël, je le révélerais à une occasion.

La Noël C’est un moment où la plupart des gens font de leur mieux pour partager des moments avec leurs proches.Cependant, ce n’est malheureusement pas le cas de tout le monde et malheureusement le chanteur n’a pas les meilleurs souvenirs de cette époque.

Pendant de nombreuses années, lui, ses parents et ses frères et sœurs étaient loin d’être une famille normale, même depuis l’enfance la légende de la musique est liée aux malheurs familiaux.

La relation avec leurs parents

Les détails mystérieux qui ont entouré la disparition de sa mère depuis que Luis Miguel était très jeune l’ont accompagné tout au long de sa vie et même jusqu’à connaître les détails qui l’ont en quelque sorte éloigné de son père, Lcher roi, la division entre les trois frères Gallego-Basteri, sont quelques-uns des événements qui n’ont pas encore été entièrement clarifiés.

«Il était très difficile pour Luis Miguel de suivre certains schémas qu’il n’avait pas vu lui-même à la maison», explique la journaliste Jessica Sainz, qui décrit également, «il n’y avait pas de mariage officiel moins stable entre ses parents, sa vie normale était de voir que son son père a tout décidé, il était le dominant et sa mère n’a fait qu’obéir », a-t-il partagé dans une émission.

De son côté, le journaliste Rocío Maldonado, explique qu’en raison de son environnement familial il n’a pas noué de liens forts qui le conduisent par conséquent à rejoindre la célébrité pendant toutes ces années “il est entouré de gens mais le cœur vide”

Il a été protégé de telle manière que même vos employés ne peuvent pas vous voir dans les yeux, car vous ne voulez pas générer d’empathie avec qui que ce soit.

Luis Miguel et ses parents, Marcela Basteri et Luisito Rey. Photo: Reforma

“Je donnerais ma carrière pour avoir ma famille à un dîner de Noël”

Après la rupture de la relation entre Luis Miguel et son père après la “mauvaise gestion et le gaspillage” de Luisito Rey lui-même, qui était directeur de “Luismi” depuis qu’il était enfant, le chanteur a décidé de devenir professionnellement indépendant et est parti de zéro avec son nouveau représentant, l’Argentin Hugo López, qui est devenu un grand soutien pour l’artiste.

C’est dans une interview que le journaliste a eue avec le jeune artiste de l’époque.

Víctor Hugo Sánchez, a rappelé un moment déchirant où le chanteur a commencé à lui dire plusieurs choses parmi elles, qu’il ne dépendrait plus de son père, mais c’est en pleurant que Luis Miguel a révélé:

Je donnerais toute ma carrière, tout ça pour avoir ma famille à un dîner de Noël, avec mes parents, avec mes frères », les larmes me sont venues aux yeux, a déclaré le journaliste.

Bien que depuis de nombreuses années il ait été critiqué et désigné comme “Mauvais père” pour l’approche nulle avec ses trois enfants, des spécialistes de la carrière musicale du “Sun”, révèlent que “répète le schéma” de Luis Rey, c’est le manque d’unité familiale que le chanteur a vécu à la première personne dès ses premières années, soulignent-ils.