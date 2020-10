C’est la lumière, la caméra, l’action pour Jussie Smollett … il est de retour au travail après l’attaque présumée de Chicago, mais cette fois, il est derrière la caméra.

L’ancienne star de “Empire” a un nouveau concert de showbiz après avoir prétendument organisé un crime de haine l’année dernière … et dans ce qui pourrait être l’avenir pour Jussie, il tente de réaliser au lieu d’agir.

Jussie a un casting complet et une équipe derrière lui à New York, où il réalise l’adaptation cinématographique de “B-Boy Blues”.

Comme vous pouvez le voir, Jussie a l’air super concentré … se familiariser avec le casting, quelles stars Ledisi, Brandon Evans et Broderick Hunter.

Jussie abaissa son couvre-visage pour donner quelques directions et regarda attentivement derrière la caméra avec une énorme paire d’écouteurs et des Starbucks pour garder le jus créatif fluide. Il semble qu’il prenne goût à la réalisation.

Alors que beaucoup dans l’industrie pensaient qu’il ne travaillerait plus jamais après “l’attaque”, Jussie prouve qu’un retour est presque toujours possible … cela nécessite juste un peu d’évolution, et un coup ne fait pas de mal non plus.

Pour sa part, Jussie insiste toujours sur le fait que “l’attaque” n’était pas un canular, et dit qu’il a de nouvelles preuves pour le sauvegarder. Il aura la chance de faire une présentation car il fait toujours face à des accusations criminelles et à un procès civil de la ville de Chicago.

On dirait qu'il dit qu'il est «né pour gagner».