“Nous avons vu des discussions sur le buste de Churchill, alors nous voulions simplement rappeler à tout le monde ce qu’est vraiment la relation spéciale”, a tweeté l’ambassade.

La vidéo définit la relation entre le Royaume-Uni et les États-Unis comme une relation basée sur des économies partagées, une coopération militaire et des sommets historiques entre Margaret Thatcher et Ronald Reagan, Tony Blair et George W Bush et même Churchill avec Franklin D Roosevelt en temps de guerre.

Il juxtapose ces images avec «Juste un buste de Winston Churchill» sur une bande-son légère.

Mais la vidéo n’a pas empêché les arguments de Twitter d’éclater partout dans les réponses.

Daniel Cremin a tweeté: «’Juste un buste’. Encore un manque de respect plus occasionnel envers une œuvre d’art historique prêtée à long terme par les Britanniques à la Maison Blanche en signe d’amitié, de respect et d’histoire partagée entre deux alliés qui ont affronté le vrai mal dans les années 1940. Si Biden ne le veut pas, retournez-le. “

Un autre a répliqué: «Honnêtement, cela ne fait aucune différence, c’est le bureau de Joe Biden, il est libre d’avoir tout l’art qu’il veut aussi longtemps que de bon goût. Cela ne change en rien la relation entre les États-Unis et le Royaume-Uni. »

Tandis que Dave Thomas a tweeté: “Vous pouvez tirer cette fichue chose au soleil si cela met fin à cette absurdité une fois pour toutes.”

Cette semaine, Downing Street va adoucir la décision de Joe Biden de supprimer le buste alors que Boris Johnson l’a qualifié de «camouflet pour la Grande-Bretagne» lorsque Barack Obama a fait la même chose.

Le porte-parole officiel de M. Johnson a nié toute mauvaise impression, déclarant: «Le bureau ovale est le bureau privé du président, et c’est au président de le décorer comme il le souhaite.

Le buste réalisé par Jacob Epstein du Premier ministre en temps de guerre n’était pas visible sur les photos publiées du sanctuaire intérieur récemment rénové de la Maison Blanche. M. Biden a plutôt choisi des images de ses inspirations personnelles, y compris le Dr Martin Luther King.

Le buste de Churchill a d’abord été offert à George W. Bush par Tony Blair mais a été déplacé par le président Obama. Il a été remis en prêt à Donald Trump qui lui a donné une place de choix dans la salle.

Boris Johnson, qui était maire de Londres lorsque le président Obama a rejeté le buste, a écrit à l’époque dans The Sun: “Certains ont dit que c’était un camouflet pour la Grande-Bretagne. Certains ont dit que c’était un symbole de l’aversion ancestrale du président en partie kényane pour les Britanniques. Empire – dont Churchill avait été un défenseur si fervent. “

La référence à l’ascendance kényane de M. Obama a suscité des accusations de racisme et a été qualifiée de «déplorable» et «complètement idiot» par le petit-fils de Churchill, le grand conservateur Nicholas Soames.

À l’époque, M. Obama a répondu: «Il n’y a qu’un nombre limité de tables où vous pouvez mettre des bustes, sinon cela commence à paraître un peu encombré.»