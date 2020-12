J

ust Eat a lancé aujourd’hui ce qui pourrait être la plus grande amélioration à ce jour des conditions de travail pour les 3 millions de Britanniques dans l’économie des petits boulots.

Le groupe de livraison de produits alimentaires à domicile a déclaré qu’il passerait à la rémunération horaire des coursiers plutôt qu’au salaire au travail, apportant pour la première fois une sécurité de revenu accrue au personnel.

Cela signifie que tout le monde a un salaire minimum ou vital. Il paiera également les cotisations de retraite, les congés payés, les indemnités de maladie et les indemnités de maternité ou de paternité.

Le centre de Londres sera la première zone à obtenir les nouveaux termes, suivi de Birmingham et d’autres villes l’année prochaine.

Le directeur général du Royaume-Uni, Andrew Kenny, a déclaré: «D’après notre expérience sur d’autres marchés, nous savons que de nombreux transporteurs apprécient les avantages et les protections qu’offre notre nouveau modèle.»

Cette décision pourrait déclencher un changement radical dans les conditions améliorées pour son armée de chauffeurs-livreurs et jette un gant à des rivaux tels que Deliveroo et Uber Eats.

Les syndicats ont fait pression pour de telles réformes, les appels devenant de plus en plus forts après la chute de la demande en avril en raison de la pandémie de covid lorsque certains coureurs se sont plaints de ne pas gagner assez d’argent pour vivre.

Dans le cadre du plan Just Eat, il y aura des travailleurs à temps plein et à temps partiel, mais on s’attend à ce que beaucoup d’entre eux aient des contrats zéro heure.

Rivals a déclaré que cette décision pourrait également être controversée avec certains membres du personnel si cela signifie qu’ils sont moins payés qu’ils ne le font actuellement pendant les périodes de pointe comme le vendredi soir.

Ils se sont également demandé si cela signifiait que le personnel de Just Eat serait empêché de travailler pour d’autres entreprises. Les coursiers avertis peuvent gagner 15 £ de l’heure ou plus en période de pointe, en récupérant les commandes lucratives d’UberEats, Deliveroo et Just Eat.

Cependant, le personnel de Just Eat pourra se retirer du nouveau système et continuer à travailler sur cette base en tant qu’entrepreneurs indépendants s’ils le souhaitent.

La revue Taylor sur l’économie des petits boulots commandée par le gouvernement en 2017 a appelé à une plus grande sécurité de l’emploi et a recommandé d’utiliser le salaire minimum pour s’assurer que les employés ne sont pas exploités, avec trop peu de droits.

Cependant, il a également déclaré que la flexibilité était très appréciée à la fois par les employés et les employeurs, car de nombreux travailleurs adaptent leur emploi dans l’économie de petits boulots à d’autres engagements tels que les études ou la famille.

Matthew Taylor, directeur général de la Royal Society of the Arts, qui a dirigé le rapport, a déclaré: «Cela ressemble à un changement fondamental et très bienvenu dans le modèle commercial de Just Eat et que j’espère que d’autres suivront.»

Il a déclaré que cela représentait une amélioration fondamentale des protections pour les travailleurs et que cela devrait signifier que Just Eat devra désormais payer des cotisations d’assurance nationale.

La décision de Just Eat pourrait mettre la pression sur Deliveroo pour qu’il réagisse alors même qu’il se prépare à une introduction en bourse l’année prochaine.

Le fondateur de Deliveroo, Will Shu, a souligné que ses coursiers se voient proposer un «type de travail très différent» de l’emploi traditionnel.

Cette semaine, il a déclaré à CNBC: «Le pilote Deliveroo moyen travaille sur notre plateforme de 10 à 14 heures par semaine. Et ils apprécient cette flexibilité, très, très fortement, et c’est quelque chose qui attire les cyclistes vers la plate-forme.

Un porte-parole de Deliveroo a déclaré aujourd’hui: «Deliveroo propose du travail indépendant parce que cela donne aux motocyclistes la flexibilité qu’ils nous disent qu’ils apprécient avant tout.

«Plus de 80% des cyclistes disent que la liberté de choisir quand et où travailler est leur principale raison de rouler avec Deliveroo.

«Deliveroo travaille actuellement avec 50 000 coureurs au Royaume-Uni, avec des milliers de candidatures chaque semaine, ce qui reflète la popularité croissante du travail à la demande.

«Un modèle d’emploi empêcherait les motocyclistes de contrôler leurs propres habitudes de travail. “

Just Eat a fusionné avec Takeaway.com des Pays-Bas plus tôt cette année.

L’adoption des nouvelles conditions d’emploi a été élevée sur le continent, a-t-il déclaré, où il est déjà présent dans 150 villes.

Les courriers recevront des vêtements et des équipements de marque, tandis que ses nouveaux vélos électriques sont déjà en train de devenir une caractéristique commune de la scène londonienne.

Just Eat a déclaré que les nouveaux contrats permettraient également de créer plus de 1000 emplois d’ici la fin du mois de mars.