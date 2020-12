Juste claquer! Ana Cheri surprend les fans avec deux petites pièces | Instagram

Le modèle américain Ana Cheri Il a partagé une photo intense sur son compte Instagram officiel où il montre sa silhouette avec deux pièces de dentelle.

Depuis quelques mois son nom est devenu synonyme de beauté, de talent et d’entrepreneuriat, Ana Cheri a réussi à surprendre ses fans avec chacune de ses publications, d’autant plus qu’elles ont tendance à montrer tous leurs charmes sans aucune douleur.

Incontestablement, la mannequin de 34 ans est l’une des plus suivies sur Instagram grâce à sa beauté et son charisme, on la voit continuellement montrer sa beauté sous différents angles, cette fois elle n’a pas fait exception.

Et c’est que depuis quelques mois Ana Cheri Comme d’autres célébrités, il a décidé de barboter dans OnlyFans, son nom appartient à des personnes bien connues, parmi lesquelles vous pourrez identifier Bella Thorne, Suzy Cortez, Joselyn Cano et Noelia, en fait, on dit qu’un acteur hollywoodien de beau du monde s’aventurera également dans cette page, nous parlons de Michael B. Jordan.

Encore Ana Cheri Lors du téléchargement d’une photo car cela fait partie de son habitude ces derniers temps, il a décidé d’inviter ses fans à en profiter pour voir sa biographie où il a un contenu exclusif, ce qui a le plus surpris, c’est le fait que pour le suivre dans ce compte, vous pouvez le faire. gratuit comme il l’a montré dans certaines de ses publications.

Sûrement plusieurs de ses millions de fans sur Instagram n’hésiteront pas immédiatement à commencer à la suivre, car ce type de contenu doit généralement être payé pour un abonnement sur Seulement les fansPeut-être qu’Ana Cheri a d’autres projets et c’est pourquoi elle n’a aucun problème à voir son contenu gratuit qui serait sûrement immédiatement censuré sur Instagram.

J’aspire au lien soleil dans la bio pour voir TOUS les bains de soleil de ma récente séance photo. Mon compte OF est le SEUL endroit où je réponds aux messages directs !! Je poste tous les jours et c’est gratuit de me suivre », écrit-il.

Ana Cheri dans le bonheur La photographie Elle porte deux pièces de lingerie blanche, les deux sont entièrement faites de dentelle et d’applications qui donnent un autre visage à chacun des vêtements qu’elle porte, le mannequin est assis au bord d’une plage et vous pouvez aussi en voir plantes, nul doute qu’il sait très bien créer un environnement qui parvient, en plus de l’impact, à faire tomber ses fans amoureux.

Pour ses followers sur cette photo qu’elle a décidé de partager le 6 juillet, Ana Cheri a reçu plusieurs commentaires de ses fans où ils n’avaient aucun scrupule à lui dire à quel point ils l’admiraient et, surtout, à quel point elle était belle dans ces vêtements.

Comme tu es formidable, ton corps est une œuvre d’art, quel luxe de pouvoir voir tes courbes », a écrit l’un des internautes.

La mannequin et femme d’affaires a été très constante au niveau de ses publications sur ses réseaux sociaux, notamment sur Instagram, où elle compte le plus de followers, autour de 12 millions 500 mille, qui ne cessent d’augmenter grâce à sa beauté.

Ana Cheri est aussi une youtubeuse, bien que sur sa chaîne elle ne partage pas souvent de vidéos, on l’a vue montrer sa peau et son physique en faisant de l’exercice, elle a tendance à donner divers conseils beauté et aussi en plus de manger des routines d’exercice pour que tout ait un équilibre, il le fait aussi sur son Instagram, plusieurs fois il nous a ravi non seulement l’élève mais aussi l’estomac avec les recettes qu’il partage, précisant que ce sont des “diététiques” et que vous pouvez les consommer en collation.

