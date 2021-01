Si vous faites partie des fans importants qui se demandent s’il y avait encore une chance pour la série Justice League Dark de JJ Abrams sur HBO Max, nous avons de bonnes nouvelles pour vous. La série est toujours en cours de production, malgré le peu de nouvelles qui l’entourent et le silence général dans la production. Apparemment, la chaîne garde la série comme un as dans sa manche après la première de Justice League Snyder Cut, considérée comme la grande première de l’univers cinématographique élargi de DC de l’année.

L’information a émergé au milieu d’une série de questions pour TVLine, où il a été confirmé que HBO Max développe toujours la série. La nouvelle vient démentir les rumeurs successives sur une éventuelle annulation du projet ou dans le meilleur des cas, un changement de mains en milieu de production. En avril de l’année dernière, il a été révélé qu’Abrams et sa femme Katie McGrath créeraient trois séries pour le service de streaming, dans le cadre de l’accord que la société de production Bad Robot avait conclu avec le géant du câble.

L’un d’eux était une production basée sur Justice League Dark de DC, une propriété avec une longue histoire de développement comme un film. Mais jusqu’à présent, l’histoire des personnages tordus qui accompagnent John Constantine pour combattre les forces des ténèbres est restée inadaptée. Ou du moins, c’est ce sur quoi DC a insisté après plusieurs tentatives. Il y a quelques années, la rumeur parlait d’une version de la main de Guillermo Del Toro qui ne s’est jamais cristallisée.

Retour au centre des ténèbres

Les informations sur Justice League Dark sont arrivées après que TVLine ait discuté de l’avenir de Swamp Thing. La série, considérée d’énorme qualité mais arrivé au mauvais moment à la télévision, a été annulé après une première saison. Son complot sombre et inconfortable ne semblait pas plaire au public télévisuel de Warner et a fini par faire une courte tournée de quelques autres câblodistributeurs. Puis il est devenu une rareté, qui selon ses producteurs pourrait faire partie d’univers plus vastes comme The Arrowverse, et peut-être un autre projet de pont pour introduire d’autres personnages.

Et c’est là que Justice League Dark pourrait bénéficier. Pour rentrer dans le contexte. Dans l’histoire originale de Swamp Thing, John Constantine a une place de choix afin que la série puisse se permettre d’apporter une histoire d’origine à l’émission Abrams. L’accord d’Abrams avec HBO Max implique des séries solo pour Constantine et Zatanna. Ainsi, les personnages de Justice League Dark pourraient commencer leur voyage à la télévision, à la fois sur Arrowverse et sur la liste à venir d’émissions de DC sur HBO Max. L’idée semble suggérer un univers télévisuel indépendant qui comprend la plupart des séries Warner, dans le style de Crisis on Infinite Earths qui a réussi à lier la plupart des personnages dans une seule histoire à plusieurs niveaux.

‘Justice League Dark’: un peu d’histoire

Sorti en 2011 dans le cadre de la relance de l’éditeur DC New 52, ​​Justice League Dark suit les développements entourant un groupe de héros surnaturels combattant des menaces magiques et démoniaque au-delà de la portée de la Justice League traditionnelle.

De la même manière que dans Marvel, la magie dans DC occupe une place spécifique et s’étend également en plusieurs couches et dimensions. La liste des personnages qui font partie de l’équipe comprend John Constantine, Madame Xanadu, Swamp Thing, Deadman, Zatanna et bien d’autres. Pour l’instant, il n’y a pas de nouvelles claires sur qui formera l’équipe à la télévision. Néanmoins, Constantine et Zatanna sont sûrs d’être impliqués dans l’intrigue de la série.

Un film d’animation direct Justice League Dark réalisé par Jay Oliva est sorti en 2017. Le film est allé directement à la télévision et a reçu des critiques mitigées, en particulier pour adoucir l’histoire originale de la bande dessinée. Une suite, Justice League Dark: Apokolips War réalisé par Christina Sotta a été créée en 2020, sans éveiller un enthousiasme particulier chez les fans.

Du côté de la version live action de l’histoire, le projet est passé entre plusieurs mains. En 2015, Guillermo del Toro a participé à une adaptation cinématographique de l’équipe, qu’il a finalement abandonnée en raison de problèmes d’horaire. Plus tard, Doug Liman a pris le contrôle du projet pour l’abandonner plus tard, cette fois en raison de conflits créatifs sur la façon de mettre l’histoire. Pour l’instant, le film reste dans les limbes indésirables des films incomplets et il y a peu de chances qu’il parvienne au grand écran. À moins bien sûr que HBO Max faites un autre de vos mouvements de planche inattendus et utilisez la Justice League Snyder Cut Reef de Zack Snyder au profit du projet.

