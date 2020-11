T

La famille d’un homme dont le corps a été retrouvé dans un hangar à poubelles dans le nord-ouest de Londres il y a un an a déclaré que ses assassins avaient du sang «maculé sur leur conscience» alors que la police demandait des informations.

Le directeur des ventes du gymnase Justin Bello, 38 ans, a été assassiné par des «soi-disant humains» de la «manière la plus effrayante et la plus inhumaine imaginable», ont-ils ajouté.

Les ouvriers des ordures ont découvert M. Bello, qui avait un fils, dans une zone commune du domaine de St Raphael à l’arrière de Lovett Way, Wembley vers 8 heures du matin le 25 novembre 2019.

Les détectives qui ont ouvert une enquête ne dévoilent toujours pas la cause de son décès pour des raisons opérationnelles, mais affirment qu’il n’a pas été poignardé ni abattu.

Neuf hommes âgés de 26 à 51 ans ont été arrêtés pour meurtre. Deux femmes, âgées de 38 et 48 ans, ont été arrêtées parce qu’elles étaient soupçonnées d’aider un délinquant et de pervertir le cours de la justice. Tous ont été libérés dans l’attente de nouvelles enquêtes.

Dans un communiqué, la famille de M. Bello a déclaré: «Cela fait un an que les soi-disant humains nous ont volé notre fils, père, frère, oncle, neveu et ami de la manière la plus effrayante et inhumaine imaginable.

«Le raz-de-marée de douleur que leurs actions ont causé a presque détruit la vie de tant de gens parce que Justin était vraiment aimé de tous ceux qui l’ont rencontré.

«La douleur de notre famille ne disparaîtra jamais, jamais et nous luttons pour nos enfants parce que nous devons leur montrer que la justice existe dans la vie.

«Alors, nous devons trouver les gens qui ont fait cela, découvrir pourquoi ils pensaient avoir le droit de mettre fin à la vie aimante, épanouissante et utile de Justin.

«Ces gens sont toujours là-bas, vivant leur vie parmi nous dans nos communautés, quelque part.

«Il y a des gens qui savent ce qui s’est passé, qui savent qui a fait ça ou pourquoi – c’est peut-être vous en train de lire ceci en ce moment, ou peut-être que vous êtes amis avec des gens qui parlent de savoir des choses que la police ne sait pas, peut-être que vous avez ri avec. eux, partageaient de la nourriture avec eux tout en sachant ou en soupçonnant qu’ils pouvaient avoir le sang d’un bel humain enduit sur leur conscience.

«La question est: pouvez-vous vivre avec cette connaissance, le sang de notre Justin sur le vôtre?

«S’il vous plaît, si vous avez des informations ou des soupçons, aussi insignifiants que vous pensez que cela puisse être, si vous aimiez Justin, si vous ne le connaissiez pas mais comprenez le bien du mal, si vous sympathisez avec ce cauchemar sans fin que ces gens ont mis La famille de Justin et ses proches, alors peut-être conviendrez-vous que nous devons sortir ces gens de nos rues avant qu’ils ne recommencent – et nous prierons la prochaine fois que ce n’est pas votre famille, votre enfant, votre frère.

«S’il vous plaît, appelez la police, même anonymement si vous craignez pour votre propre sécurité, mais ne permettez pas à notre famille de continuer à vivre avec ce silence destructeur de la communauté.

«S’il vous plaît, venez de l’avant, effacez votre conscience et aidez-nous à trouver ces excuses écoeurantes pour les humains avant qu’ils ne pensent qu’ils s’en sont sortis et recommencent.

L’inspecteur en chef Pete Wallis, du spécialiste de la criminalité du Met, a déclaré: «La famille de Justin a imploré quiconque ayant des informations de se manifester, et je ferais de même.

«Nous avons une équipe de détectives prête à prendre votre appel, mais nous comprenons également que certaines personnes peuvent ne pas souhaiter nous parler directement. Si tel est le cas, veuillez appeler Crimestoppers sans délai.

«La clé de la justice pour Justin réside dans la communauté.»

Toute personne ayant des informations ou ayant vu des personnes ou des véhicules suspects dans la zone à ce moment-là est priée d’appeler la salle des incidents au 0208358 0400 ou la police au 101, en citant 1446 CAD / 25 novembre 2019, ou Crimestoppers de manière anonyme au 0800555111.