Justin Bieber a été l’invité musical du dernier épisode de Saturday Night Live. Ce n’était pas la première fois que le chanteur faisait la une de la scène SNL, car il a été invité musical en 2010 et a joué un double rôle en animant et en se produisant en 2013 (il était la plus jeune personne à être l’hôte et l’invité musical ). Le dernier virage de Bieber sur SNL présentait non seulement un côté plus mature du célèbre chanteur, mais il avait également une apparition surprise de nul autre que Chance the Rapper.

Bieber a interprété son single “Holy” devant un ensemble minimaliste sur SNL qui présentait une croix rougeoyante dans ce qui semblait être une grange. Ce n’est pas avant longtemps que le chanteur a obtenu un peu d’aide de Chance, qui est apparu sur scène pour accompagner Bieber sur la chanson, qui repose fortement sur l’imagerie religieuse. Il n’était pas tout à fait surprenant que Chance ait récemment fait une apparition sur la scène SNL. Non seulement le rappeur est apparu fréquemment dans la série de sketchs comiques ces dernières années, mais il est également présenté sur “Holy”. Donc, il était juste que Chance et Bieber montent sur scène ensemble.

Bieber et Chance ont sorti “Holy” le 18 septembre. Le duo a également sorti un clip vidéo pour accompagner le morceau, qui présentait des apparitions des acteurs Wilmer Valderrama et Ryan Destiny. Bieber a noté que la sortie de “Holy” marque une “nouvelle ère” pour lui avant son nouvel album très attendu. Lors de son apparition sur SNL, le chanteur a également interprété sa chanson, “Lonely”. Un jour avant son passage dans la série NBC, il a sorti le clip de la chanson, qui met en vedette Jacob Tremblay. La vidéo a déjà amassé plus de 13 millions de vues et compte à partir de dimanche.

Après avoir sorti le morceau émotionnel, Bieber a expliqué à quel point il était difficile pour lui de faire “Lonely”. Il a également souligné à quel point le message de la chanson est important pour lui. “Pour être honnête, il m’est difficile d’écouter la chanson, vu à quel point il était difficile de passer à travers certains de ces chapitres”, a écrit Bieber peu après la sortie de la chanson. “Je pense qu’il est puissant d’exprimer la vulnérabilité et c’est pourquoi je pense que cette chanson est si puissante.”