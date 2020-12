1/3

Justin Bieber débutera en 2021 avec un concert Live! | Réforme

Pour clôturer cette année si particulière et significative pour beaucoup avec un épanouissement, la chanteuse canadienne Justin Bieber offrira un concert live qui aura lieu le 31 décembre, juste le jour de l’an.

C’est ainsi qu’après trois ans de silence, Justin Bieber va enfin revenir sur scène avec un concert en live 31 décembre.

Eh bien, selon le magazine People, la pop star a conclu un accord avec T-Mobile, qui sera chargé d’organiser l’événement en streaming intitulé “Présente le réveillon du Nouvel An en direct”.

Il est à noter que ce concert sera le premier événement live auquel le chanteur de 26 ans participera depuis 2017, date à laquelle il a réalisé sa «Purpose World Tour».

Je travaille avec T-Mobile depuis longtemps, c’est une marque très amusante et nous travaillons sur plus de surprises à surveiller pendant cette soirée spéciale », a déclaré Bieber dans un communiqué.

Cela a sans aucun doute suscité un vif enthousiasme chez ses followers qui ne manqueront pas cet incroyable événement qu’ils s’apprêtent à dire au revoir cette année.

J’ai hâte de m’associer à ce concert épique et de donner ainsi à tout le monde un moyen infaillible de lancer 2020 ensemble. “

Et bien que le chanteur n’ait pas eu de présentations en forme, plus que des apparitions dans des programmes tels que Saturday Night Live, People’s Choice Awards et American Music Awards, au cours des derniers mois de 2020, il a sorti trois singles, dont: “Holy” avec Chance le rappeur, “Lonely” avec Benny Blanco et “Monster” avec Shawn Mendes.

D’un autre côté, il y a quelques jours à peine, on a appris sur les réseaux sociaux que Justin Bieber est devenu le deuxième artiste à atteindre 73,2 millions d’auditeurs et reste le deuxième artiste avec le plus haut sommet de la plateforme Spotify.

Il est important de mentionner que la chanteuse canadienne est suivie de près par Ariana Grande avec un peu plus de 69 millions d’auditeurs mensuels et The Weeknd avec 64 millions.

Alors que le chanteur Ed Sheeran a le plus d’adeptes d’un artiste masculin et Ariana Grande a le plus d’adeptes d’une artiste féminine.

Et comme vous vous en souvenez peut-être, depuis 2013, la plateforme Spotify publie une liste annuelle de ses artistes avec le plus de streams, qui a été dépassée par Drake un record à trois reprises (2015, 2016 et 2018).

1 Justin Bieber 70,59

2. Ariana Grande 69.05

3.Le week-end 64,44

4.J Balvin 59,77

5.Dua Lipa 59.02

6.Drake 53.68

7.Ed Sheeran 50.07

8 Billie Eilish 50,05

9. Bad Bunny 50.04

Dix Shawn Mendes 48.14

11.Khalid 47.26

12.Marshmello 44.26

13.Jason Derulo 44.13

14.DaBaby 42.15

15. Miley Cyrus 42.10

16.Sam Smith 42.02

17,24k pièces d’or 41,97

18.Cardi B 41,58

19 Nicki Minaj 41,33

20.Marron 541.23

Comme vous vous en souvenez, Justin Drew Bieber a été découvert par l’ancien dirigeant de l’industrie musicale, Scooter Braun, alors qu’il regardait des vidéos sur la plate-forme YouTube, où Justin se consacrait au partage de certaines versions de ses chanteurs préférés qu’il jouait avec sa guitare.

Et c’est ainsi que des mois plus tard, Scooter Braun est devenu son manager et a décidé de réunir Justin Bieber avec son collègue chanteur américain Usher à Atlanta, aux États-Unis, où Justin a signé un contrat avec le label de Scooter Braun et Usher, Raymond Braun Media. Group (RBMG) et un autre contrat avec Island Records, offert par LA Reid.

