Justin Bieber défend Hailey Baldwin contre les fans de Selena Gomez | Réforme

Chanteuse canadienne Justin Bieber Il a fixé sa position après qu’un disciple de sa célèbre ex-petite amie Selena Gomez ait attaqué sa femme, car fatigué de tant de problèmes à cet égard, il a décidé d’exploser.

Justin Bieber a utilisé son compte Instagram officiel pour critiquer la femme non identifiée qui voulait apparemment aller contre sa femme, le mannequin Hailey Baldwin.

Et c’est que dans la vidéo, l’adepte de Selena Gomez dit à ses abonnés de bombarder les questions-réponses de Hailey et Justin sur Instagram Live.

C’est ainsi que j’encourage les gens à commenter “Jelena” et “Selena va mieux”, ainsi qu’à ajouter: “Vas-y, s’il te plaît.

Je voulais juste partager cela pour que les gens aient une idée de ce à quoi nous sommes confrontés au quotidien », a noté Justin dans son message.

Et c’est que depuis plus de deux ans, Justin Bieber il est marié à Hailey Baldwin, mais il y a ceux qui n’oublient pas sa liaison de jeunesse avec Selena Gomez.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, la chanteuse et la pop star ont joué il y a longtemps dans un engagement intense et très médiatique, à tel point qu’ils ont été surnommés Jelena en couple.

Bien que tout cela appartienne au passé, certains adeptes de l’actrice également n’acceptent toujours pas la nouvelle relation du Canadien et n’ont pas cessé de s’en prendre au mannequin.

C’est pourquoi, fatigué de cette situation, l’interprète de «Lonely» s’est imposé à la défense de sa femme, dénonçant la situation désagréable que les deux doivent affronter au quotidien et exprimant également son fort rejet de ces attaques.

Eh bien, comme nous l’avons déjà mentionné, tout a commencé lorsqu’un fan de Selena il a demandé à ses abonnés sur les réseaux sociaux de bombarder les questions-réponses de Hailey et Justin sur Instagram Live.

La fille a demandé d’inonder la transmission du couple avec des commentaires comme “Jelena” et “Selena c’est mieux”, ajoutant: “Vas-y, s’il te plaît. Allons tous après elle”, dans ce qui était clairement un appel à l’attaque pratiquement au modèle.

Entrez ici et rencontrez Show News sur Youtube!

Alors que vraiment énervant En raison de cette situation, le chanteur de 26 ans a décidé d’exposer la vidéo de l’utilisateur dans ses stories Instagram, non sans d’abord expliquer les raisons de sa décision.

Cette triste tentative d’être humain a simplement encouragé les gens dans une vidéo à s’en prendre littéralement à ma femme, en leur disant que ma relation précédente était meilleure… », a écrit le Canadien au début d’un long message qu’il a publié dans ses histoires.

«Je voulais juste partager cela pour que les gens puissent avoir une idée de ce à quoi nous sommes confrontés chaque jour. Il est extrêmement difficile de choisir un chemin du bonheur quand je vois des gens comme celui-ci essayer de rassembler des gens pour intimider la personne que j’aime le plus. monde, ce n’est pas juste », a poursuivi Justin.

“Il y a beaucoup de gens qui veulent consacrer leur temps à nous dégrader publiquement, nous faire honte et essayer de nous humilier, nous aimerions demander à ceux qui nous ont en eux de faire une prière pour nous, nous avons besoin de prière et de soutien”, a demandé la jeune chanteuse.

Après avoir vu cela, je pourrais facilement la laisser voler ma joie, mais ensuite je pense à sa vie et à quel point il doit être misérable de vouloir la passer à essayer de faire en sorte que les autres se sentent inférieurs, »continua Justin avant de terminer.

«La leçon ici est qu’elle est celle qui manque… La vie est épanouissante quand on élève et valorise les gens! Une vie dans laquelle vous voulez que les autres se sentent petits vous laissera sans amis et sans réelle joie », a-t-il conclu.

De plus, la belle mannequin de 24 ans n’a pas non plus été silencieuse et a pris son compte Instagram officiel pour exprimer sa position sur les attaques contre elle.

Je me tais généralement et n’aborde pas ces choses parce que j’ai besoin de me protéger et de protéger ma santé mentale, mais cela a atteint un tel niveau de colère et de haine que c’est étonnamment fou et triste », a écrit Hailey.

«Jamais dans un million d’années je n’aurais souhaité que quelqu’un soit traité de cette façon et je ne tolérerai jamais ce genre de comportement haineux. Je veux juste soutenir, élever et encourager d’autres femmes dans cette industrie et tout ce que je leur souhaite, c’est de l’amour et du succès, et j’espère que tous mes fans feront de même. “

Enfin, la jeune épouse de Justin Il s’est référé directement à la fille qui a appelé pour l’attaquer sur les réseaux sociaux et je souhaite le meilleur à la jeune femme de cette vidéo, en espérant qu’elle trouve l’amour, la paix et surtout le bonheur dans cette vie.

Cela peut vous intéresser: Raison pour laquelle Justin Bieber n’a toujours pas d’enfants avec Hailey