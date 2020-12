Justin Bieber dépasse les 73,2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify | Réforme

Actuellement Justin Bieber le deuxième artiste à atteindre ce nombre et reste le deuxième artiste avec le plus haut sommet sur la plate-forme Spotify avec un total de 73,2 millions d’auditeurs, ce qui a rendu ses millions de fans fiers.

Avec plus de 70 millions d’auditeurs mensuels, le chanteur canadien Justin Bieber est la célébrité la plus écoutée du moment en Spotify.

Il est à noter que la chanteuse canadienne est suivie de près par Ariana Grande avec 69 millions d’auditeurs mensuels et The Weeknd avec 64 millions.

Cette liste contient les artistes les plus joués sur la plate-forme de streaming audio Spotify en décembre 2020, comme nous l’avons mentionné ci-dessus, Justin Bieber a le plus d’auditeurs mensuels sur Spotify pour un artiste masculin, et Ariana Grande a le plus d’auditeurs mensuels. sur Spotify par une artiste féminine.

Alors qu’Ed Sheeran a le plus d’adeptes d’un artiste masculin et Ariana Grande a le plus d’adeptes d’une artiste féminine.

| Justin Bieber a dépassé les 73,2 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify.

Comme vous vous en souvenez peut-être, depuis 2013, le Spotify a publié une liste annuelle de ses artistes les plus écoutés, qui a été dépassée par Drake un record à trois reprises (2015, 2016 et 2018).

1 Justin Bieber 70,59

2. Ariana Grande 69.05

3.Le week-end 64,44

4.J Balvin 59,77

5.Dua Lipa 59.02

6.Drake 53.68

7.Ed Sheeran 50.07

8 Billie Eilish 50,05

9. Bad Bunny 50.04

Dix Shawn Mendes 48.14

11.Khalid 47.26

12.Marshmello 44.26

13.Jason Derulo 44.13

14.DaBaby 42.15

15. Miley Cyrus 42.10

16.Sam Smith 42.02

17,24k pièces d’or 41,97

18.Cardi B 41,58

19 Nicki Minaj 41,33

20.Marron 541.23

Il ne fait aucun doute que les services et les plateformes sont l’avenir, Spotify dans la musique ou Netflix dans le monde du cinéma et des séries en sont des exemples.

Ceci avant les émissions de radio et de télévision conventionnelles, où l’utilisateur suit une programmation préalablement établie et immuable, les nouvelles générations grandissent déjà en choisissant ce qu’elles veulent voir et quand le faire.

En fait, le chanteur britannique Edward Christopher Sheeran, mieux connu sous le nom d’Ed Sheeran, n’est pas seulement l’artiste le plus suivi de Spotify avec plus de 72 millions d’abonnés, mais aussi l’un des plus écoutés sur la plateforme.

Sa chanson «Shape of You» est, à ce jour, la chanson la plus écoutée sur la plateforme avec plus de 2,6 milliards de vues.

1.Ed Sheeran 72,64

2. Ariana Grande 53.45

3.Drake 51.02

4.Rihanna 39,99

5 Justin Bieber 39,86

6.Eminem 39.53

7 Billie Eilish 35,63

8. Taylor Swift 33,95

9. Imaginez des dragons 31.08

10. Reine 30.28

11 Shawn Mendes 30.09

12. Post Malone 29 h 55

13.Marshmello 28.06

14.Maroon 5 28.05

15 Jeu à froid 27,96

16. Bruno Mars 27.62

17 Bad Bunny 27.07

18.Le week-end 26.13

19.BTS 25.67

20. Alan Walker 25,34

21.Ozuna 25.28

22.Beyoncé 25.17

23. Adele 24.32

24.J Balvin 24.24

25 Selena Gomez 23,56

D’un autre côté, Justin Drew Bieber Comme vous vous en souvenez peut-être, il a été découvert par l’ancien dirigeant de l’industrie de la musique, Scooter Braun, alors qu’il regardait des vidéos sur YouTube, où Justin se consacrait au téléchargement de certaines versions de ses chanteurs préférés qu’il jouait avec sa guitare.

Plus tard, Scooter Braun est devenu son manager et a réuni Justin Bieber avec son collègue chanteur américain Usher à Atlanta, aux États-Unis, où Justin a signé un contrat avec le label de Scooter Braun et Usher, Raymond Braun Media Group (RBMG) et un autre contrat avec Island Records, offert par LA Reid

Tout au long de sa carrière, il a été nominé et récompensé de nombreuses fois, remportant le prix “Artiste de l’année” des American Music Awards en 2010 et étant nominé aux 53e Grammy Awards dans les catégories du meilleur nouvel artiste. et Meilleur album pop.

