Justin Bieber devient le mentor de Shawn Mendes | AP

Le chanteur Shawn Mendes est bien plus que disposé à travailler avec Justin Bieber chaque fois qu’une opportunité se présente, car maintenant ils sont de très bons amis, ce qui a sans aucun doute fait une grande impression sur tous leurs adeptes.

Shawn Mendes a avoué dans une récente interview à l’émission de radio Capital Breakfast avec Roman Kemp qu’il était très proche de Justin Bieber ces derniers mois et qu’il est devenu son mentor.

C’est ainsi que le partenaire de Camila Cabello a admis qu’il était toujours un grand fan de Justin Bieber depuis qu’il était très petit et c’est aussi vraiment super que Justin soit maintenant celui qui lui donne des conseils et le soutient.

Le modèle canadien Shawn Mendes On lui a demandé s’il travaillerait avec Justin Bieber, ce à quoi il a répondu qu’il le ferait bien sûr.

Si je devais le récuser, ce serait insensé, étant donné qu’il est l’un de mes artistes préférés depuis qu’il a environ neuf ans. Je ne peux ni confirmer ni nier. Au cours des six derniers mois, nous nous sommes certainement beaucoup rapprochés. C’est vraiment cool de l’avoir comme mentor de différentes manières, juste pour parler de choses, car il n’y a pas beaucoup de gens qui font ce genre de chose », a révélé Mendes.

Il est à noter que l’amitié de Shawn avec Justin c’est arrivé parce que le premier est un super ami Hailey Bieber, qui était aussi sa petite amie dans le passé avant d’être avec Bieber.

Shawn et Hailey ont été aperçus à plusieurs reprises à la fin de 2017 avant la fin de leur romance et le mannequin de 23 ans retrouvé Justin.

Il y a plusieurs semaines, quelque chose s’est passé qui a beaucoup surpris ses followers, alors que Justin était photographié avec sa femme et Shawn Medes entrant dans un studio d’enregistrement renommé du “Shrine Auditorium” de Los Angeles, et c’est là que les fortes rumeurs d’une collaboration musicale entre ils.

Cependant, jusqu’à présent, il n’a pas été publié si en fait il y a une collaboration entre les mains ou si ce n’était qu’un moment qu’ils avaient ensemble.

Actuellement Bieber il vit heureux avec son beau mariage et ils ont commencé à aller partout ensemble depuis le début de 2015 et des mois plus tard, ils ont eu le même tatouage, cependant, ce n’est qu’un an plus tard qu’ils ont commencé à confirmer qu’ils étaient plus que des amis mais ils l’ont précisé ils n’avaient pas de relation exclusive.

Il convient de mentionner qu’ils ont mis fin à leur relation à une occasion, mais apparemment ici, ils indiquent clairement que parfois les secondes chances sont bonnes, car maintenant ils sont plus heureux que jamais et il y a même quelques mois, ils ont été baptisés par l’église. Christian.

D’un autre côté, Shawn Mendes Il a commencé une relation avec la belle chanteuse Camila Cabello, avec qui plusieurs rumeurs avaient circulé selon lesquelles ils avaient mis fin à leur relation, mais rien n’a été confirmé et récemment, Camila a précisé que les choses entre eux vont plus que bien.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Justin Drew Bieber en 2008, Scooter Braun, l’ancien dirigeant de l’industrie musicale, a découvert son talent par hasard en regardant des vidéos sur YouTube, où Justin se consacrait à télécharger certaines versions de ses chanteurs préférés qu’il jouait avec sa guitare. .

Quelque temps plus tard, Scooter Braun est devenu son manager et a réuni Justin Bieber avec son collègue chanteur Usher à Atlanta, aux États-Unis, où Justin Il signera un contrat avec le label de Scooter Braun et Usher, Raymond Braun Media Group et un autre contrat avec Island Records, offert par LA Reid.

Ainsi, à l’été 2009 à l’âge de 15 ans, Justin Bieber sort son premier single “One Time”, une chanson qui atteint le sommet des charts dans plus de dix pays.

