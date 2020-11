Justin Bieber est mécontent de ses nominations aux Grammy Awards | AP

Tout semble indiquer que le chanteur canadien Justin Bieber Il n’est pas très à l’aise avec l’une de ses nominations pour le Grammy 2021 et l’a fait savoir, car il est contrarié de ne pas être dans la catégorie R&B.

Il ne fait aucun doute que toute célébrité serait plus que reconnaissante d’obtenir trois nominations aux GrammyCependant, Justin Bieber a été assez bouleversé à cause de la catégorie dans laquelle sa musique a été classée.

Eh bien, comme vous vous en souvenez peut-être, mardi dernier, 24 novembre, il a été annoncé que Justin Bieber était nominé dans trois catégories aux Grammy Awards 2021: Meilleur duo pop ou performance de groupe pour sa chanson Intentions avec Quavo de Migos, Meilleure performance pop solo pour Yummy et Meilleur duo country ou performance de groupe pour une collaboration avec Dan + Shay sur 10 000 heures.

C’est via son compte Instagram officiel où, à travers une publication, il a révélé ce qu’il pensait de ses nominations.

Aux Grammys, je suis très flatté que mon travail soit reconnu. Je suis très méticuleux et intentionnel avec ma musique. J’ai décidé de faire un album R&B. Changes était et est encore un album de R&B. Il n’a pas été reconnu comme un album de R&B et c’est très étrange pour moi », écrit-il dans le post.

De plus, le chanteur a ajouté qu’il avait grandi en admirant la musique R&B et souhaitant faire un projet qui avait ce son et, par conséquent, ne pas avoir été mis dans cette catégorie est assez étrange étant donné que depuis les accords, les mélodies et le style vocal , passant par la basse du hip hop c’est indéniablement et indéniablement un album de R&B.

Pour être clair, j’adore la musique pop, mais ce n’est pas ce que j’avais fait cette fois. Ma gratitude pour avoir été reconnue pour mon travail demeure et je suis fier d’être nominé également », a-t-il ajouté.

Dans la description de la photographie, Bieber a tenu à souligner qu’il est totalement reconnaissant d’avoir été nominé pour trois Grammys, mais il ne comprend pas pourquoi il n’était pas dans la bonne catégorie.

S’il vous plaît, ne confondez pas cela avec de l’ingratitude, ce ne sont que mes pensées, prenez-les ou laissez-les. Merci aux gens qui se sont battus pour moi d’avoir une nomination », a-t-il écrit.

Comme prévu, la publication a attiré l’attention de ses millions d’adeptes qui l’ont toujours soutenu et jusqu’à présent, sa déclaration compte plus d’un million de likes et d’innombrables commentaires d’utilisateurs du réseau social. .

C’est clairement du R&B … Ce n’est pas de la pop “,” Bien dit “,” Tu as dit ce que tu avais à dire “,” J’AIME CELA “,” R & Bieber! “,” Justin, s’il te plaît … Sourions et disons bonjour … “,” FÉLICITATIONS BÉBÉ NOUS SOMMES SI FIER DE VOUS “,” JE SUIS FIER DE VOUS JUSTIN ET BIEN QUE NOUS RESPECTONS VOS OPINIONS “, sont quelques-uns des nombreux commentaires de soutien qu’il a reçus.

Il est important de mentionner que Grammys 2021, sera présenté par l’humoriste et animateur Trevor Noah, et est prévu pour le 31 janvier 2021.

Apparemment cette année les nominations aux Grammys ne sont pas exemptes de polémique, puisque le premier à élever la voix contre l’Académie a été The Weeknd qui, après avoir publié un nouvel album et remporté trois American Music Awards il y a quelques jours. , n’a été nominé pour aucun prix et bien sûr cela a été très critiqué sur les réseaux sociaux par les internautes et leurs millions de followers qui ont été vraiment surpris par cela.

