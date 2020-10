Justin Bieber et Hailey Baldwin célèbrent leur anniversaire de mariage | AP

Le mariage heureux formé par chanteur Le Canadien Justin Bieber et le mannequin Hailey Baldwin Ceux qui ont changé leur nom de famille pour celui de son mari sont heureux, car ils célèbrent leur première année de mariage.

C’est à travers un message tendre et affectueux que l’interprète de “Tant que tu m’aimes” a partagé sur son compte Instagram ce 30 septembre Justin Bieber est l’un des hommes les plus heureux en ce moment, il est dans un excellent point de sa carrière et est heureusement marié.

Cela fait un peu plus d’une heure que la chanteuse se consacre à la belle modèle et personnalité américaine une photographie du jour de sa mariage En noir et blanc, il l’a également accompagnée d’un message que ses 148 millions de fans ont sûrement reproduit sur Twitter pour célébrer en leur honneur.

Il a commencé le message en écrivant le nom de sa femme «Hailey Bieber», et en soulignant à quel point il était fier et chanceux d’être son mari et de faire partie de leur journée.

Au fil des jours, Justin a accepté que sa femme soit l’une des personnes qui le soutiennent le plus dans sa vie de tous les jours, en plus de lui apprendre beaucoup de choses et de faire de lui un homme meilleur (qui n’aimerait pas entendre cela).

Dans un message, il a continué à mentionner qu’il était prêt à s’engager pour le reste de leur vie, afin que Hailey soit habilité et soit la femme que Dieu lui avait envoyée et qu’il avait appelée à être, en insistant sur cette dernière.

Mon cœur est de vous permettre de réaliser tous vos rêves les plus fous! », A-t-elle partagé.

Quelque chose que le chanteur de 26 ans a mentionné est une promesse qu’il a faite à Hailey, car sa femme avait pour objectif de toujours la mettre en premier, en plus d’être assez patiente et gentille avec elle, pour terminer son message, il l’a félicitée en ajoutant quelques les mots les plus aimants “ma belle fille douce”.

De son côté, Hailey qui a également partagé une photo de son mariage, a écrit un message un peu plus court que son mari mais tout aussi inspiré, de quoi soupirer à quelques reprises.

Il y a 1 an, nous avons eu le meilleur mariage. J’aimerais pouvoir vivre cette journée encore et encore », a-t-il écrit.

Les deux photographies de Justin et Hailey sont en noir et blanc, la différence est que le chanteur est à l’intérieur de l’église, la photo a été prise montrant la longue robe du modèle, certains invités sont vus dans l’image mais ils n’enlèvent rien de proéminent au couple.

Quant aux photos de Baldwin il y en a quatre au total, vous pouvez voir à quel point sa robe est belle, de profil et de dos, la dentelle a fait son truc car elle était jolie, toutes ses images étaient en noir et blanc ce qui leur donne une touche romantique et ancien.

La mannequin également et amie proche de Hailey Kendall Jenner a été l’une des premières personnes à commenter cette photo suivie de sa sœur Kylie, toutes deux du clan Kardashian Jenner.

D’autres célébrités du spectacle, de la musique et du cinéma se sont félicitées à la fois dans leurs récits respectifs, par contre l’actualité et les photographies sont devenues une tendance sur Twitter, leurs followers partagent avec enthousiasme les cinq photographies des deux et expriment à quel point ils sont heureux de savoir que le couple reste ensemble malgré les critiques constantes qu’ils subissent en raison de l’ex-petite amie de la chanteuse Selena Gómez.

Malgré cela, les deux continuent normalement leur vie, ils s’adorent, enregistrent des vidéos ensemble et expriment leur amour dans chacune des opportunités qu’ils ont, ils suscitent sûrement l’envie de quiconque.

