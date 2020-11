Justin Bieber et Hailey Baldwin s’habillent dans le style Toy Story | Réforme

Le jeune et mignon couple composé de Justin Bieber et Hailey Baldwin a fait sensation parmi ses millions d’adeptes en s’habillant comme deux des personnages les plus emblématiques du film d’animation à succès “Toy Story”.

Justin Bieber et Hailey Baldwin ont fait une fête le 31 octobre Halloween et ils ne voulaient pas du tout passer inaperçus et c’est pourquoi ils sont devenus deux personnages du film Toy Story.

Et comme prévu, avant de sortir s’amuser ce soir-là, ils ont décidé de faire une séance photo à télécharger sur leurs réseaux sociaux.

En eux, vous pouvez voir comment Justin s’est incarné dans le personnage Boisé et à elle comme le berger des brebis, Bo Peep, tous deux lui donnant leur style.

Il ne fait aucun doute que dans leurs costumes, ils avaient l’air plutôt bien et que le couple composé du chanteur et du top model passe un bon moment, car apparemment Baldwin a réussi à sortir Bieber de ses dépendances et de ses problèmes personnels.

Depuis leur mariage, le chanteur canadien va beaucoup mieux et se consacre pleinement à la musique et a même appelé cette nouvelle étape de sa vie “le prochain chapitre”.

D’un autre côté, récemment Justin Bieber Il a avoué dans son documentaire qui venait de sortir il y a quelques semaines qu’il avait sérieusement pensé à se suicider.

Il y a exactement 13 ans que le jeune chanteur de 26 ans a officiellement commencé sa carrière de chanteur, depuis lors, il est devenu une célébrité de la musique pop, dance, hip-hop et R&B.

Cependant, comme vous vous en souvenez peut-être, en peu de temps, il a décidé de se retirer de la scène en raison de problèmes émotionnels, mais heureusement, il est revenu et mieux que jamais, et a même décidé de lancer un documentaire où il a révélé de fortes émotions qu’il a vécues tout au long sa vie personnelle à la suite de sa carrière musicale.

Son documentaire intitulé “Justin Bieber: Next Chapter” parle des complications qu’il a eu en tant que jeune célébrité à seulement 13 ans, et c’est qu’il est devenu célèbre à un si jeune âge qu’il était vraiment écrasant pour lui de savoir que des millions de personnes dans le monde entier, ils l’ont vu, mais en même temps, ils ont fait des commentaires à son sujet.

Ce que l’interprète du “Saint” a clairement expliqué, c’est que grâce à sa femme Hailey Baldwin, il a réussi à s’établir comme une personne en bonne santé, plus sûre, plus confiante et émotionnellement stable.

Et d’après ce que nous avons vu, le couple qui vient de terminer un an de mariage, mène une vie plutôt superficielle et s’entend avec les meilleurs, il ne fait aucun doute que grâce au mannequin, Justin Bieber a une vie meilleure à 26 ans.

D’autre part, il y a quelques jours, il a été annoncé que moins de deux ans après que le couple ait acheté sa première maison à Beverly Hills, en Californie, pour 8,5 millions de dollars, ils rapportent maintenant qu’elle est à vendre pour 9 millions de dollars.

La maison coloniale de style Monterey des années 1930, selon le Los Angeles Times, a plus de 6100 pieds carrés d’espace et contient cinq chambres, sept salles de bains et une bibliothèque.

En outre, il aurait également plusieurs fonctionnalités haut de gamme, notamment une bibliothèque, une cave à vin et un cinéma maison.

Et maintenant Bieber et son épouse modèle appellent une maison de 25 millions de dollars à Los Angeles, il est donc logique que le couple abandonne l’autre propriété.

