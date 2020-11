Justin Bieber et Hailey mettent leur immense manoir en vente | Réforme

Le beau couple de Justin Bieber et Hailey Ils ont décidé de mettre en vente leur incroyable et immense manoir, qui a une valeur de 9 millions de dollars, un chiffre très élevé, cependant, à l’intérieur, c’est vraiment impressionnant.

Moins de deux ans après que le couple a acheté sa première maison à Beverly Hills, en Californie, pour 8,5 millions de dollars, ils rapportent maintenant qu’elle est à vendre pour 9 millions de dollars.

Bieber et sa femme modèle appellent actuellement une maison de 25 millions de dollars à Los Angeles, il est donc logique que le couple abandonne l’autre propriété.

Comme vous vous en souvenez, il y a un an Justin Il a laissé entrer ses millions d’adeptes sur les réseaux sociaux à la résidence pittoresque.

Je pense que je veux vendre ma maison à Beverly Hills, qui la veut? Je la vendrai avec tous les meubles. FAITES UNE OFFRE “, a déclaré le chanteur de Sorry sur l’une des photos.

La maison coloniale de style Monterey des années 1930, selon le Los Angeles Times, a plus de 6100 pieds carrés d’espace et contient cinq chambres, sept salles de bains et une bibliothèque.

En outre, il aurait également plusieurs fonctionnalités haut de gamme, notamment une bibliothèque, une cave à vin et un cinéma maison.

À l’époque, l’artiste n’a pas publié de photographies de toutes ces pièces, mais il a donné à ses adeptes un aperçu de son spacieux salon, de sa cuisine et de son impressionnante collection d’art.

Les fans ont également remarqué quelques touches personnelles pendant la tournée, y compris une photo du Bieber blotti.

Il est à noter que c’était la première maison que le couple a achetée, cependant, ils n’y vivent pas actuellement, puisque l’interprète de “Yummi” et le mannequin résident dans une propriété située à Los Angeles, qui est évaluée à 25 millions de dollars. comme nous l’avons mentionné plus tôt.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Hailey Baldwin a rencontré Justin Bieber grâce à son père, Steven Baldwin, en 2009 lorsqu’il les a présentés dans les coulisses de The Today Show. Bieber et Hailey étaient très désolés, car ils étaient à peine adolescents.

En 2009, Steven Baldwin était à nouveau cupidon et a réuni Bieber et sa fille sur le tapis rouge lors de la première du film de la chanteuse, “Never Say Never” et la même année, Bieber a confirmé sa relation avec Selena Gomez.

C’est jusqu’en 2016 que le mannequin et le chanteur ont révélé qu’il y avait quelque chose entre eux et Justin a partagé une photo des deux s’embrassant sur Instagram.

Cependant, ils ont tous deux laissé entendre que ce n’était pas une relation formelle: «Nous ne sommes pas un couple exclusif», a déclaré Baldwin à E! News. «Il est sur le point de partir en tournée. Les relations à cet âge sont déjà compliquées, mais je n’aime vraiment pas en parler car c’est entre lui et moi. “

Malheureusement, six mois après avoir publié cette photo sur Instagram, elle s’est séparée de la nièce d’Alec Baldwin et avait une nouvelle petite amie, Sophia Richie.

Le couple n’a pas été suivi sur les réseaux sociaux et ils n’ont pas été pris ensemble et pendant le temps de la séparation, Bieber Il est revenu avec Gomez jusqu’à ce que les deux se séparent finalement en mars 2018.

Mais quelque temps plus tard, nous savons tous comment l’histoire s’est terminée, car maintenant ils sont l’un des plus beaux couples de célébrités, car on dit même que grâce à leur relation, Justin a continué sa vie et maintenant il est meilleur que jamais dans sa carrière artistique. comme dans le personnel.

