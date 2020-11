Justin Bieber et Shawn Mendes commencent avec Monster the AMA 2020 | AP

L’un des galas et cérémonies de remise de prix les plus attendus de l’année est le Prix ​​de la musique américaine 2020, les responsables de l’ouverture du spectacle étaient les chanteurs Justin Bieber et Shawn Mendes, tous deux originaires du Canada, ont accueilli l’événement avec leur dernière collaboration “Monster”.

C’était quelque chose de vraiment impressionnant parce que Monstre Il a été présenté en première sur toutes les plateformes numériques et sur les réseaux sociaux le vendredi 20 novembre dernier, et ce dimanche aux AMA, c’était la première fois qu’ils le jouaient ensemble.

La présentation de cette nouvelle adaptation de la cérémonie de remise des prix en fonction des besoins engendrés par la pandémie, en cas d’absence de participants, tout s’est fait numériquement, mais l’excitation et l’euphorie ont été vécues comme toujours.

La personne en charge d’ouvrir son interprétation était le mari du mannequin Hailey Baldwin Justin Bieber, qui apparaissait assis devant un miroir, chantait l’un de ses tubes “Lonely” plus tard, il a continué avec “Holy”, à ce moment-là, il a été rejoint par des danseurs avec des masques qui sont restés en arrière-plan.

Quant à Shawn Mendes est apparu en jouant de sa guitare est apparu plus tard pour Monster, les paroles de ce single parlent de jeunes dans la vingtaine qui interprètent des chansons sur la célébrité et la croissance auxquelles ils ont dû faire face en tant que célébrités tout en attirant l’attention exagérée et massive du public qui chaque jour voulait en savoir plus .

Cette performance aurait été enregistrée pour l’événement en raison de la pandémie causée par le coronavirus comme vous le savez bien, ce n’est pas le premier événement à être réalisé numériquement en raison des mesures de santé qui ont dû être prises depuis le mois de Mars environ, même s’il est évident que l’événement est devenu un phénomène dans les réseaux sociaux, beaucoup manquent l’excitation d’être dans le lieu en voyant ses stars de près.

Justin Bieber et Shawn Mendes ont fait ça, quelle belle présentation “,” On dit bien que quand une personne va enfin bien, elle brille d’elle-même et c’est qu’elle voit CETTE ÉNERGIE ET ​​VOIX DE JUSTIN BIEBER “, ont écrit quelques internatuas.

Le phénomène AMA a immédiatement commencé à être remarqué sur le service de microblogging où des milliers de tweets faisaient référence aux soumissions et aux gagnants.

Peut-être que tu ne savais pas mais Shawn Mendes C’était un fervent admirateur de Justin Bieber, qui a commencé sa carrière depuis qu’il n’était qu’un enfant, plus tard le petit ami de Camila Cabello a décidé de chanter quelques reprises du chanteur de “Baby”.

Suivez-nous sur Google Actualités, cliquez sur notre étoile

Alors que la renommée de Shawn Mendes a grandi lorsqu’il a commencé sa carrière il y a quelques années seulement, certains internautes pensaient qu’il y avait une certaine rivalité entre Shawn et Justin, mais aujourd’hui, nous pouvons les voir interpréter ensemble l’une des chansons les plus belles et les plus livrées de ce 2020.

Merci @amas et merci Justin d’avoir été si gentil et merveilleux #ohcanada », a écrit Shawn Mendes sur Instagram.

Justin Bieber a partagé deux photos sur son compte Instagram officiel où plus d’un de ses 151 millions de fans ont vu et commenté avec enthousiasme, alors que le chanteur faisait référence à la chanson Monster, c’était peut-être l’une des plus grandes collaborations que les fans des deux Les Canadiens attendaient.

Quant aux adeptes de Shawn Mendes ils doivent être extrêmement excités car bientôt le documentaire avec lequel il travaillait toute l’année sera partagé, il présentera la tournée mondiale 2019, ainsi qu’avant la fin de ce mois il lancera également de nouveaux Musique.

Certainement la collaboration qu’ils ont faite ensemble est l’une des plus grandes que nous verrons tout au long de leur carrière, nous espérons qu’à l’avenir ils décideront d’en refaire une autre.

Lire aussi: Justin Bieber montre son côté plus humain dans la chanson “Monster”