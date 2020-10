Justin Bieber explose, attire l’attention sur ses fans et la presse | Réforme

Chanteuse canadienne Justin Bieber Lassé des personnes irrespectueuses, il s’est tourné vers ses réseaux sociaux pour parler de ces fans qui n’hésitent pas à se promener chez lui tout comme la presse qui ne cesse de l’accuser.

Justin Bieber est l’une des célébrités les plus recherchées et avec le plus de fans, alors ils saisissent toutes les occasions de le voir, ce qui peut être quelque peu ennuyeux et inconfortable pour le chanteur.

Récemment Justin a sorti un nouveau single intitulé “Lonely”, une chanson qui a ému ses millions de fans et à travers ses réseaux sociaux a décidé de faire un appel à ses fans les plus extrêmes.

L’interprète de “Baby” se référait directement à ces personnes qui marchent sans douleur dans les environs de leur maison, qui effectue également des inspections non déguisées à l’intérieur de sa propriété, et cela finit par être pour lui un symbole de ac0so ainsi que pour sa femme Hailey Bieber.

Comment vous convaincre que ce n’est pas complètement inapproprié et irrespectueux? Attendre aux portes de ma maison pour regarder, prendre des photos ou même essayer d’y accéder n’est pas normal. Ce n’est pas un hôtel, nous parlons de ma maison », a écrit le chanteur dans la publication.

Evidemment, avec cela, Justin réclame à un moment donné son droit à la vie privée et de pouvoir vivre une vie tranquille avec sa femme.

Il convient de noter que la façon dont ses fans agissent a été assez compliquée pour la vie personnelle du chanteur, car alors qu’il commençait à peine sa relation avec le mannequin, il devait être assez prudent dans la façon dont les choses se déroulaient.

En fait, Hailey elle-même a admis à un moment donné que pendant ses premiers mois de romance, elle avait essayé de ne pas embrasser Justin sur la voie publique pour éviter les regards indiscrets et autres commentaires qui pourraient atteindre les médias.

Il était très difficile pour moi d’apprendre à porter cette relation dans de telles circonstances, vivant sous l’attention des médias et du public. Mais à la fin, il est arrivé un moment où j’ai dû accepter ce qui était là et affronter avec normalité qui nous étions et ce que nous sommes », a commenté Hailey dans une interview.

Justin Drew Bieber a commencé sa carrière musicale après avoir été découvert en 2008 par l’ancien dirigeant de l’industrie de la musique, Scooter Braun, car comme vous vous en souvenez peut-être, le chanteur canadien n’a publié que des vidéos de couverture sur sa chaîne YouTube, c’était ainsi. l’a découvert et l’a amené à devenir l’un des musiciens préférés pendant plus d’une décennie.

C’est le 10 juillet 2018 que Bieber s’est fiancé au mannequin américain Hailey Baldwin après avoir entamé une relation en mai de cette année-là, une nouvelle qui a assez surpris ses followers, puisque la plupart le voyaient encore avec Selena Gomez malgré ses hauts et ses bas.

Il est à noter que Justin et Hailey avaient eu une brève relation amoureuse entre fin 2015 et début 2016, cependant, malgré leur rupture, les deux entretenaient une étroite amitié et Bieber a confirmé l’engagement en publiant sur leurs réseaux sociaux:

Je promets de diriger notre famille avec honneur et intégrité permettant à Jésus, par le Saint-Esprit, de nous guider dans tout ce que nous faisons et dans chaque décision que nous prenons. “

C’est ainsi que le 23 novembre de la même année, il a été confirmé que le couple s’était marié lorsque Justin Bieber a affirmé qu’il était maintenant un homme marié et qu’il se préparerait à célébrer son premier Thanksgiving avec sa femme.

Maintenant, ils sont sans aucun doute l’un des couples préférés dans le monde du divertissement, car Justin Il s’est avéré être une autre personne beaucoup plus mature et concentrée sur sa musique, loin de toutes les controverses et potins qui l’ont caractérisé par le passé.

