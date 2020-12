Justin Bieber fait équipe avec d’anciens rivaux de la chanson de Noël | AP

Chanteuse canadienne Justin Bieber Il captivera ses millions de fans avec une belle chanson pour ces festivités à venir, nul doute qu’il est de plus en plus plein de surprises et gagne le cœur de plus de monde.

Comme vous vous en souvenez peut-être ou ne le savez peut-être pas, il y a cinq ans, la pop star Justin Bieber s’est affrontée dans un concours pour le chanson favori de Noël en Grande-Bretagne avec un groupe d’agents de santé peu connus, cependant, il a abandonné.

C’est ainsi que cette année, l’auteur-compositeur-interprète canadien et les agents de santé sont revenus en chantant leur tube ensemble “Saint«afin de collecter des fonds pour aider le service national de santé de l’état et pour faire face à l’urgence sanitaire.

Il convient de noter que le tweet de Bieber en 2015 demandant à ses millions d’abonnés d’aider le South London Lewisham and Greenwich NHS Choir s’est déchaîné et que sa chanson a remporté la très convoitée place n ° 1 pour Noël.

La célébrité a ensuite rencontré des travailleurs de la santé, ce qui a conduit à la collaboration cette année.

Surtout en ces temps difficiles, je suis honoré de faire équipe avec eux », a-t-il déclaré vendredi dans un communiqué annonçant la nouvelle version.

Un point très important est que la Grande-Bretagne a l’un des nombres les plus élevés d’infections et de décès enregistrés par C0VID-19 et le gouvernement a déclaré vendredi que l’épidémie semblait malheureusement augmenter à nouveau, peu de temps avant un assouplissement attendu des restrictions. pendant cinq jours pour la période des vacances.

Au début de cette année, Bieber a fait don du produit de “Stuck With U”, son single avec Ariana Grande, à la First Responders Children’s Foundation, un organisme de bienfaisance qui soutient les travailleurs de première ligne aux États-Unis, qui compte le plus grand nombre de décès et d’infections dus au C0VID -19 dans le monde.

En revanche, Justin Bieber accueillera 2021 avec son premier concert trois ans après avoir quitté la scène, car il veut lancer 2020 avec cette célébration.

C’est vrai, le chanteur canadien Justin Bieber tiendra son premier concert en trois ans le 31 décembre, ceci pour dire au revoir à 2020 avec une émission qui sera diffusée virtuellement dans le monde entier.

Et la vérité est que l’artiste n’a pas du tout eu de mauvaise année, depuis février dernier il a publié son cinquième album studio “Changes”, qui a réussi à atteindre le numéro 1 des charts de popularité aux États-Unis.

De plus, comme si cela ne suffisait pas, cela lui a valu trois nominations aux Grammy Awards 2020, comme “meilleur album de pop vocale”, même s’il y a fait un pas décisif vers un son plus r & b.

Cependant, il est important de noter que l’accès au concert coûtera 30 dollars ou 623 pesos mexicains.

Plus de retentissement ont eu des chansons qu’il a sorti ces derniers mois, comme “Monster”, sa collaboration pour le dernier album de son compatriote Shawn Mendes, ou surtout “Holy”, avec Chance The Rapper.

Comme vous vous en souvenez, Bieber, qui a épousé le mannequin Hailey Baldwin à la fin de 2018, s’est très concentré ces dernières années sur sa santé.

En fait, il a lui-même reconnu que dans le passé il abusait de drogues et que, dépassé par le travail, les responsabilités, les émotions, la famille, les finances et les relations, il luttait contre la dépression et l’anxiété et le désir de ne pas vouloir vivre. plus.

