Justin Bieber présente le nouveau single et le clip vidéo «Anyone»

Le célèbre chanteur canadien Justin Bieber commencez la nouvelle année en tant que boxeur en lançant Nouveau single et vidéo musicale “N’importe qui”, une vidéo réalisée par Colin Tilley, mettant en vedette l’actrice Zoey Deutch comme l’intérêt amoureux de Bieber.

Après avoir clôturé 2020 avec une version de Noël de sa chanson «Holy», dans laquelle il a collaboré avec le London Health Workers Choir, afin de collecter des fonds pour la lutte contre C0vid-19, Justin Bieber a décidé de commencer 2021 avec une surprise pour ses millions de fans et a sorti la vidéo de sa chanson «Anyone».

“Je ne peux pas penser à une meilleure façon de conclure 2020 et de lancer 2021 que de célébrer avec mes fans du monde entier et de partager cette nouvelle musique avec eux”, a écrit le musicien.

Comme nous l’avons déjà mentionné, la direction du clip était en charge de Colin Tilley, même dans lequel on peut voir Bieber jouer un boxeur qui monte sur son chemin vers le titre et en même temps, une histoire romantique se développe dans le avec l’actrice Zoey Deutch.

La musique nous a aidés à surmonter beaucoup de choses cette année, et pour moi, personnellement, elle m’a guéri et transformé. «Anyone» est une chanson spéciale, pleine d’espoir, un hymne. Cela donne le ton pour une nouvelle année plus radieuse, pleine d’espoir et d’opportunités », a ajouté le Canadien.

Aussi, via son compte Instagram officiel, le chanteur a partagé que pour la vidéo de ce nouveau single, il avait traversé une longue séance de maquillage pour cacher ses tatouages.

Cliquez ici pour voir le processus de son maquillage.

Aucun tatouage pour #Anyonevideo », a écrit Bieber.

Et il convient de mentionner que l’une des caractéristiques de Justin Bieber sont ses tatouages, car tout au long de ses 26 ans, le chanteur canadien a réussi à en porter plusieurs sur son corps qui sont presque une marque déposée.

La publication a attiré beaucoup d’attention, car on voit que c’était un travail assez compliqué pour lequel j’ai passé plusieurs heures.

Comme prévu, les fans de l’interprète ‘Yummy’ ont réagi sur tous les réseaux sociaux, exprimant leur enthousiasme et leur fascination pour la nouvelle vidéo, faisant rapidement de la chanteuse une tendance.

Ma mère m’a donné la vie, mais Justin Bieber m’a donné envie de la vivre “,” Je n’aime pas très bien Justin Bieber, mais il fait de la bonne musique “,” Qu’est-ce que ça fait d’être embrassé par Justin Bieber lui-même? Zoey Deutch a tout gagné », furent quelques-unes des réactions.

Ce clip est sorti sur la plate-forme YouTube le 31 décembre et a jusqu’à présent plus de 16 millions de vues et est au numéro 14 des tendances au sein de la plate-forme musicale.

Alors que sur ses réseaux sociaux, il en partage quelques-uns dans les coulisses et une publication qu’il a faite hier a attiré l’attention de ses followers.

Si vous n’avez vu la vidéo de personne, regardez-la grâce à @zoeydeutch pour avoir donné vie à cette vidéo », a-t-il écrit dans le post.

Sans doute Justin a mis fin à l’une de ses meilleures années de sa carrière musicale, en sortant un nouvel album musical qui a assez surpris ses millions de fans qui l’ont inconditionnellement soutenu dans chacune de ses étapes.

Mat @ ste to this … Le prochain chapitre de votre carrière est le théâtre “,” La croisière est un toast! “,” LOVE YOU “,” She is amazing “,” Ceux qui vous critiquaient, montez maintenant le volume dans leurs voitures et écoutez vos chansons frère “, étaient quelques-uns des nombreux commentaires.

