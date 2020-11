Hailey Baldwin et Justin Bieber sont peut-être jeunes, mais ils savent tous les deux ce qu’ils veulent et il est clair qu’ils s’aiment.

On dit qu’une image vaut plus de mille mots, et si on voit Hailey Baldwin avec Justin Bieber, la phrase prend un nouveau sens.

Ils sont aujourd’hui l’un des couples les plus célèbres, mais leur chemin ensemble n’a pas été tout à fait facile.

Tout au long de son histoire, les critiques et les comparaisons entre le mannequin et Selena Gomez, qui était la petite amie de Justin avant que Hailey n’apparaisse dans sa vie, ont été notables.

Finalement, Hailey a décidé de mettre un terme à cette affaire et en a parlé ouvertement sur le podcast «Pretty big deal» de son amie Ashley Graham.

Après avoir rompu et être revenus à différentes occasions, Justin et Selena se sont donné une dernière chance début 2018, tandis que la relation de l’interprète de “Baby” avec Hailey a commencé jusqu’à l’été de la même année, quand il a finalement abandonné comme Selena.

Ayant passé leur première année de mariage le 30 septembre, le couple a l’air solide et se loue et se caresse constamment, même avec le public présent.

Selon les critiques que reçoit Hailey, sans connaître la vérité sur la façon dont les choses s’étaient déroulées entre les membres de ce triangle amoureux, Justin a toujours demandé le respect de sa femme.

Chacun a su façonner ses projets et garder vivante l’individualité qui lui a permis de continuer à grandir professionnellement.

À leur tour, ils ont réussi à exploiter le boom médiatique qu’ils représentent, pour transformer leur impact en grandes campagnes publicitaires pour des marques telles que Calvin Klein et Tiffany, entre autres.

Ensemble, ils continuent d’apparaître sur les couvertures de publications internationales et continuent de toucher leurs fans avec les messages d’amour qui leur sont dédiés via les réseaux sociaux.

Depuis ces derniers mois, ils ont été mis en quarantaine ensemble, il a été beaucoup plus facile de les voir dans leur habitat naturel, faisant preuve de compréhension et d’adaptabilité pour vraiment construire un couple solide dont ils rêvent déjà d’avoir des enfants.