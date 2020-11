Justin Bieber révèle qu’il a sérieusement pensé à se suicider! | .

Récemment, le chanteur d’origine canadienne Justin Bieber a avoué dans son documentaire qui vient de sortir il y a quelques semaines, dans lequel il révèle qu’il en est venu à réfléchir sérieusement prendre sa vie.

Il y a exactement 13 ans le jeune chanteur Âgé de 26 ans qui a officiellement commencé sa carrière de chanteur, est depuis devenu une célébrité de la musique pop, dance, hip-hop et R&B.

Bien que dans une courte période, il ait décidé de se retirer de la scène en raison de problèmes émotionnels, à son retour il l’a fait en grand, il a même décidé de lancer un documentaire où il a révélé des émotions fortes qu’il a vécues tout au long de sa vie personnelle en raison de son carrière musicale.

L’intrigue principale de son documentaire intitulé “Justin Bieber: Netx Chapter” est les complications qu’il a eu en tant que jeune célébrité à seulement 13 ans, et c’est qu’il est devenu célèbre à un si jeune âge qu’il était vraiment écrasant pour lui de savoir que des millions de personnes la regardaient mais en même temps la commentaient.

Il est bien connu que le succès apporte de grandes bénédictions mais s’accompagne également de fortes critiques et de certains abus et pas seulement pour les adultes, cela augmente lorsque la célébrité n’est qu’un enfant comme ce fut le cas avec Justin Bieber.

Peut-être qu’une grande partie de nos vies nous ignorons complètement ce qu’une célébrité doit endurer malgré le fait que la plupart du temps nous voyons nos «héros et inspirations artistiques» sourire, apparemment complètement heureux, mais pas tout le temps. «le bonheur reflété» est quotidien ou réel.

Le reste du monde ignore la tristesse, les angoisses, les émotions négatives, le stress et tout ce qui vient d’être une célébrité, non seulement dans les réseaux sociaux mais aussi dans la musique, le cinéma, dans tout genre de divertissement, le Le fait de réussir ne garantit pas que vous aurez une vie pleine et complètement heureuse, car en des occasions constantes, vous rencontrerez des pierres d’achoppement, des critiques et des commentaires négatifs envers votre personne ou votre travail.

La même chose s’est produite avec Justin Bieber qu’il est allé jusqu’à un certain point en voulant faire disparaître toute la douleur et l’incompréhension qu’il ressentait, car malgré le fait que des millions de personnes l’adoraient, il se sentait vraiment seul et incomplet selon le portail MARCA.

Justin Bieber a reçu toutes sortes de commentaires négatifs, bien qu’il ait essayé de penser positif à plusieurs reprises, cela l’a submergé et a fini par être ennuyé, en conséquence à plusieurs reprises, il en est venu à penser qu’il valait mieux se suicider., J’ai préféré que ce soit la souffrance.

Tous ces conflits Justin Bieber Il les détaille dans son documentaire, vous serez sûrement intéressé à connaître une perspective différente d’une grande célébrité, racontant comment sa vie a été le résultat de la renommée qu’il a acquise avec ses chansons.

L’interprète de “Baby” a clairement expliqué que grâce à sa femme Hailey Baldwin, il a réussi à s’imposer comme une personne en bonne santé, plus sûre, plus confiante et surtout plus stable sur le plan émotionnel, d’après ce que nous avons vu le couple qui a récemment eu un an. mariés, tous deux mènent une vie plutôt superficielle et s’entendent le mieux, il ne fait aucun doute que grâce au modèle Justin Bieber a une vie meilleure à 26 ans.

Comme vous le savez bien, Justin Bieber a eu une relation assez longue et quelque peu toxique avec sa collègue chanteuse Selena Gómez, peut-être à l’époque il était l’un des couples les plus aimés mais aussi l’un des plus critiqués pour ses ruptures et réconciliations constantes, heureusement le chanteur a réussi commencez la nouvelle vie aux côtés de Hailey Baldwin et d’après ce que nous avons vu sur leurs réseaux sociaux, ils sont tous les deux extrêmement heureux.

