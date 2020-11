Justin Bieber se fâche contre Google! exprime son mécontentement | .

Apparemment, nous avons rarement vu le chanteur bouleversé Justin Bieber En raison de certaines situations, dans ce cas, il a exprimé son mécontentement parce que dans Google, lorsqu’il a mis son nom immédiatement, des images de lui apparaissent qui ne lui plaisent pas totalement, c’est pourquoi il a exprimé son mécontentement dans une vidéo Instagram.

C’est à travers ses histoires pour être exact où dans plusieurs histoires il a mentionné qu’il ne comprenait pas le fait d’insister pour mettre Photographies là où cela ne semble pas tout à fait correct.

Cette courte vidéo a été partagée dans un message Twitter où ils ont réussi à capturer les vidéos de Justin Bieber chanteuse canadienne renommée.

L’interprète de “Baby” a mentionné que les images que certains médias utilisent, les mêmes que celles qui viennent d’apparaître sur Google quand il a tapé son nom, sont peu flatteuses pour lui, car à cette époque il luttait contre la maladie de Lyme, dont La chanteuse et actrice mexicaine Thalia et l’acteur Richard Gere, Alec Baldwin et Abril Lavigne en souffrent également.

Justin Bieber Il était dans un moment délicat de sa vie et de sa santé lorsqu’il souffrait de cette maladie qui affecte beaucoup le porteur.

Les images qui apparaissent sur Google font partie du documentaire que le chanteur et célébrité des réseaux sociaux a partagé en début d’année, dans lequel il ne semblait pas tout à fait raison.

Dans sa vidéo, il a mentionné qu’il ne savait pas pourquoi les médias continuaient à utiliser ces photos alors qu’il y en avait d’autres où il avait l’air beaucoup mieux, et il a même pris la tâche d’exprimer son mécontentement envers lesdits médias et il l’a sûrement fait aussi avec Google, dans la vidéo. on pouvait voir sa frustration et sa colère évidente face à ce qui s’était passé.

Si vous ne savez pas grand chose sur cette maladie, nous vous expliquerons un peu ce que souffrent les personnes qui en souffrent, elle est transmise par une tique, des symptômes de polyarthrite rhumatoïde, de fatigue, une forte fièvre et des douleurs intenses peuvent survenir, si elle n’est pas traitée à temps Vous pouvez même perdre la vie à cause de la douleur vive qui peut être ressentie.

Justin Bieber demande aux médias de cesser d’utiliser des photos peu flatteuses de lui lorsqu’il a combattu la maladie de Lyme dans une nouvelle vidéo: “C’était une époque où j’étais vraiment en mauvaise santé … et ce sont les photos avec lesquelles les médias essaient de courir.” pic.twitter.com/qBHLYjBRjL – Pop Crave (@PopCrave) 19 novembre 2020

Heureusement, Justin Bieber a su prendre soin de lui-même à temps et vaincre la maladie, mais ce n’est pas quelque chose qui se retire du jour au lendemain, on peut le contrôler pour cette raison, certains soins et traitements doivent être pris pour lesquels toutes les personnes touchées ne peuvent pas payer.

Peut-être que son inconfort est justifié car à cette époque il n’était pas en parfaite santé et aujourd’hui il va déjà beaucoup mieux.

L’interprète de “Sorry” est l’un des chanteurs les plus reconnus au monde, ses millions de followers le soutiennent, sûrement en faisant une déclaration ou en demandant l’aide de ses fans, il aurait immédiatement une réponse positive de leur part, qui sont environ 151 millions respectivement.

Il est probable que dans Google ou dans un autre moteur de recherche, il y ait des milliers de photographies de Justin Bieber que vous serez sûr de voir, mais pour le moment, on ne sait pas si le moteur de recherche les supprimera ou continuera à les afficher lorsque vous tapez leur nom et qu’elles apparaissent sur les premières pages images.

Dimanche dernier, 22 novembre, la remise des American Music Awards a été présentée, où Justin Bieber a eu sa première présentation live de “Monster” son dernier single en collaboration avec Shawn Mendes, qui est devenu un succès notamment sur les réseaux sociaux, ses noms sont immédiatement devenus une tendance.

Nous serons sûrement attentifs au suivi de l’agacement de Justin Beber et à la poursuite de cette plainte qu’il a faite sur les réseaux sociaux, il sera intéressant de connaître la réponse de Google.

