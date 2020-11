Justin Bieber se produira en direct aux People’s Choice Awards 2020 | Réforme

Chanteuse canadienne Justin Bieber se produira en direct lors des People’s Choice Awards 2020 ce dimanche 15 novembre prochain, une cérémonie qui sera diffusée sur E! Divertissement.

Il a été récemment annoncé que Justin Bieber donnerait un spectacle exclusif à tous ses fans du monde entier sur la scène de la 46e édition des prix les plus importants pour les fans et la culture pop du monde, le ET! People´s Choice Awards 2020.

Il est à noter que c’est la seule cérémonie où les fans sont les seuls juges et leurs votes décident qui seront les grands gagnants, qui sera diffusée exclusivement sur E! Des animations pour toute l’Amérique latine dimanche prochain, 15 novembre.

L’interprète de “Holy” est le plus nominé dans le E! Les People’s Choice Awards de cette année, à égalité avec Lady Gaga, qui est la femme la plus nominée

Justin Bieber a sept prix, dont 2020 Male Artist, 2020 Song for «Intentions» et «Stuck with U», 2020 Album for «Changes», 2020 Music Video et 2020 Collaboration for «Holy» et 2020 Social Celebrity .

En outre, il rejoint également une liste de célébrités mondiales qui feront partie de cette édition incontournable des People’s Choice Awards 2020, en fait il y a quelques jours, il a été annoncé que le chanteur pop à succès Demi Lovato accueillera la cérémonie du Barker Hanger en Santa Monica.

D’autre part, Jennifer Lopez recevra le prix Icon of 2020, tandis que Tyler Perry et Tracee Ellis Ross recevront respectivement le People’s Champion Award et le Fashion Icon Award.

Comme nous l’avons mentionné précédemment, le E! Les People’s Choice Awards auront lieu dimanche prochain, le 15 novembre, uniquement par E! Divertissement.

De cette manière, l’interprète “Désolé” promet de chouchouter ses millions de followers à travers le monde avec son plus grand succès live, du Barker Hanger à Santa Monica, Californie.

Comme vous vous en souvenez peut-être, Justin a récemment sorti deux nouveaux singles à succès, “Holy” avec Chance the Rapper et “Lonely” avec Benny Blanco.

Holy a culminé au n ° 1 du classement mondial de Spotify, a été vu plus de 120 millions de fois au cours de sa première semaine et a également battu son propre record de vues sur YouTube, et Holy et Lonely sont maintenant dans le Top 10 au niveau. monde.

Tandis que “Changes”, leur cinquième album studio, a fait ses débuts au numéro un du palmarès des albums américains, avec plus de 1 million de dollars de consommation mondiale la première semaine.

«Justin Bieber: Seasons», la série documentaire de 10 épisodes sur YouTube Originals a battu des records en tant que première la plus regardée d’une série YouTube Original au cours de sa première semaine.

Sans aucun doute Bieber est officiellement devenu le premier artiste à franchir le seuil des 50 millions d’abonnés de YouTube, ce qui lui vaut de loin la chaîne d’artiste n ° 1 sur YouTube.

Aussi, comme si cela ne suffisait pas il y a quelques semaines, la plateforme de Youtube a fait une annonce qui a assez surpris les internautes, en présentant la bande-annonce officielle de son nouveau documentaire: “Justin Bieber: Next Chapter”, un nouveau documentaire du chanteur canadien.

De cette façon, après le succès de la série documentaire Seasons pour YouTube Originals, Justin s’associe à nouveau à la plate-forme de divertissement numérique pour montrer un nouveau chapitre de sa vie et le nouveau documentaire, Next Chapter, explique comment Justin il a pu surmonter l’adversité et la pression d’avoir réussi comme un enfant.

