Justin Bieber revient pour sa dernière apparition sur SNL samedi, apportant une version très différente de celle que les fans ont vue dans le passé. Bieber est apparu pour la première fois en tant qu’invité musical dans la série de sketchs de longue date en 2010. Il a ensuite joué à la fois comme hôte et invité musical en février 2013, le plus jeune à le faire. Cette apparition n’a pas reçu de critiques élogieuses de la part de certains membres de la distribution, mais la dernière apparition voit un Bieber plus mature monter sur scène aux côtés d’Issa Rae.

Bieber a débuté ses performances pour la nuit avec “Holy” aux côtés de l’invité surprise Chance The Rapper. La pièce décorée dépouillée de la performance comportait une croix au néon derrière Bieber dans ce qui pourrait être la grange où le Christ est né ou c’est juste une grange. Il pourrait aussi s’agir de sa femme Hailey Bieber.

L’apparition à 30 Rock fait suite au début d’un clip vidéo pour son dernier morceau, “Lonely”. Sorti à minuit vendredi, la vidéo mettant en vedette l’acteur de Room Jacob Tremblay dans le rôle de Bieber a recueilli plus de 8 millions de vues samedi. C’est un sujet beaucoup plus brut pour Bieber et montre où il se trouve maintenant à 26 ans par rapport à l’enfant de 13 ans découvert par Scooter Braun.

“Lonely” est une chanson beaucoup plus sérieuse pour Bieber, en particulier par rapport à sa sortie avec Drake et DJ Khaled en septembre intitulée “Popstar”. Cela fait suite à une série d’ouverture de Bieber sur sa vie, sa foi, ses batailles contre la maladie mentale et son mariage avec Hailey Baldwin.

«J’avais 18 ans, sans compétences dans le monde réel, avec des millions de dollars et un accès à tout ce que je voulais», a déclaré le chanteur en septembre 2019. «C’est un concept très effrayant pour tout le monde.

Il a également réfléchi sur “Lonely” peu de temps après sa sortie, y compris la difficulté de faire la chanson et son point de vue sur son importance. “Pour être honnête, il m’est difficile d’écouter la chanson étant donné à quel point il était difficile de passer à travers certains de ces chapitres”, a écrit Bieber peu après. “Je pense qu’il est puissant d’exprimer la vulnérabilité et c’est pourquoi je pense que cette chanson est si puissante.”

Il y a encore beaucoup de nuances de vieux Bieber pour les fans. Il a récemment fait ses débuts avec un nouveau tatouage au cou d’une rose et a dû activer ses pouvoirs légaux après que des allégations d’agression sexuelle aient été faites en ligne. Il a également défié Tom Cruise de se battre plus tôt en 2020, à l’époque pré-pandémique.

Photo de Justin Bieber prise pour SNL. pic.twitter.com/VmcyevOQ0c – Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) 18 octobre 2020

Il a également pris le temps de s’adresser à ses fans et de s’en prendre à ceux qui sont trop absorbés par sa célébrité, installant un camp devant chez lui. Quelques instants seulement avant de décrocher son prix de la meilleure chanson country aux Billboard Music Awards 2020, Bieber a publié un message aux fans sur Instagram qui a critiqué leur désir de suivre chacun de ses mouvements.

«Comment vous convaincre que ce n’est pas complètement inapproprié et irrespectueux d’attendre à l’extérieur de chez moi pour regarder, regarder et prendre des photos alors que je rentre dans mon appartement», a écrit Bieber. “Ce n’est pas un hôtel. C’est ma maison.” Le dernier album de Bieber, Changes, est sorti en février et présente “Popstar” et “Lonely”.

Chaque fois qu’ils disent que Justin Bieber est là, je suis comme prêt à sauter dans la télé sur Dieu – nikki (@bieberscrush) 18 octobre 2020

Les fans de Bieber étaient vraiment ravis de la performance. Avant le spectacle, de nombreux fans ont affiché leur enthousiasme et leur anticipation pour les performances de la nuit.

Justin Bieber sendo anunciado no “Saturday Night Live”. #BieberOnSNL pic.twitter.com/N5NPdtdLce – Bieber Novidade (@biebernovidade) 18 octobre 2020

Passion

SA LA PASSION JUSTIN BIEBER A POUR MOI PÉRIODE pic.twitter.com/Ttmn3sKEZ8 – lissy (@habitualissy) 18 octobre 2020

Shoutout à Justin Bieber. Mec avait tellement d’obstacles (dont beaucoup se sont infligés lui-même) mais il a réussi et s’est avéré être un grand mec, un artiste phénoménal et un véritable modèle. – Brian Hart (@BrianHartPR) 18 octobre 2020

Les éloges et les messages de soutien étaient également répandus pour Bieber parmi ses fans sur Twitter. Bieber s’est-il avéré être un super mec? Nous devrons garder un œil sur.

Cette performance SNL de #JustinBieber et #ChancetheRapper était tout. 🎵🎶 – Tiffany Ellen (@tiff_ellen) 18 octobre 2020

Heureux

JUSTIN BIEBER. LES VOCAUX. IL EST SI HEUREUX ET EN BONNE SANTÉ MAINTENANT IM CRYING 🥺 pic.twitter.com/7kk5ZqVkkT – 𝕞 𝕒 𝕣 𝕚 𝕒 (@ghostingbieber) 18 octobre 2020

Les éloges pour l’apparition de Chance The Rapper et la voix chantée de Bieber ont été repris par de nombreux fans. Certains ont estimé que cela montrait que Bieber se sentait heureux et allait mieux. Cela aurait également pu être une chance d’embrasser la foi dans le cadre de sa carrière.

Beau travail, @justinbieber et @chancetherapper, absolument magnifique 🙏💜 #SNL – LE PODMASTER 🏠🎙🌈 (@ Strongislandni2) 18 octobre 2020

Blagues

J’apprécie l’engagement de Justin Bieber à faire partie de la tradition des chansons pop qui pourraient parler de Jésus ou de votre pression actuelle. * craque les jointures * pourquoi je me souviens de mon temps … – Alissa VVilkinson (@alissamarie) 18 octobre 2020

Beaucoup de blagues ont été faites sur l’air de Bieber et les messages contradictoires qui pourraient l’accompagner. Mais en même temps, c’était certainement un type différent de Justin Bieber, même comparé au début de l’année.

nous pouvons tous convenir que 2020 justin bieber HITS différent

pic.twitter.com/qozol5Lzh1 – 𝘣𝘢𝘺 est seul 💜 (@bizzlebaddi) 18 octobre 2020

