Le chanteur Justin Bieber a averti les fans qui campent devant son domicile dans un post Instagram franc plus tôt cette semaine. Le chanteur de “Yummy” a qualifié de “complètement inapproprié et irrespectueux” que les gens se tiennent devant son appartement pour prendre des photos de lui. Bieber, qui n’a pas dit si les gens qui campaient devant son domicile étaient des paparazzis ou non, sera à New York ce week-end pour se produire sur Saturday Night Live.

“Comment vous convaincre que ce n’est pas complètement inapproprié et irrespectueux d’attendre devant chez moi pour regarder, regarder et prendre des photos alors que je rentre dans mon appartement”, a écrit Bieber dans son histoire Instagram mercredi. “Ce n’est pas un hôtel. C’est ma maison.” Bieber a publié la déclaration quelques instants avant de décrocher le prix de la meilleure chanson country aux Billboard Music Awards 2020 à Los Angeles pour «10 000 heures», sa collaboration avec Dan + Shay. Bieber a également été nominé pour Top Radio Song et Top Collaboration pour “I Don’t Care” avec Ed Sheeran, et Top R&B Album for Changes.

Justin Bieber via Instagram Stories: pic.twitter.com/HfY96HSqpa – Justin Bieber Crew (@JBCrewdotcom) 15 octobre 2020

Ce n’est pas la première fois que les publications de Bieber sur les réseaux sociaux prennent une tournure sérieuse. En juin, une femme anonyme a accusé Bieber d’inconduite sexuelle en 2014 sur Twitter. Bieber a nié les allégations et a partagé des preuves détaillées selon lesquelles il affirme qu’il ne pouvait pas avoir agressé sexuellement la femme. Le chanteur de “Sorry” a alors intenté des poursuites en diffamation contre la femme et une autre femme pour 10 millions de dollars chacun. En juillet, un juge a statué que les avocats de Bieber pouvaient assigner à Twitter l’identité des deux femmes, car ils ont noté que les femmes ne pouvaient pas être appelées à témoigner elles-mêmes tant qu’elles ne seraient pas identifiées.

Bieber apparaîtra sur SNL ce week-end, avec l’hôte Issa Rae. Le chanteur a sorti son dernier album, Changes, en février. Cette semaine, il a sorti “Lonely”, une nouvelle collaboration avec Benny Blanco. La vidéo présente l’acteur Jacob Tremblay jouant un jeune Bieber aux prises avec la pression d’être une superstar à un jeune âge.

Dans une interview In The Loop, Tremblay a déclaré que l’équipe de Bieber lui avait demandé de jouer le rôle avant de parler avec Bieber lui-même. «Nous nous sommes organisés pour que nous nous appelions quelque temps, mais nous n’avions pas vraiment l’heure exacte, alors il a fini par m’appeler quand j’étais à l’épicerie», se souvient Tremblay. “J’étais comme, pour mes parents, ‘Je dois sortir parce que Justin Bieber m’appelle.'” Il a dit qu’il était “nerveux” de jouer à Bieber, puisqu’il n’avait jamais joué une vraie personne auparavant. Les autres chansons récentes de Bieber incluent “Stuck With U” avec Ariana Grande et “Holy” avec Chance The Rapper.