Justin Bieber brûlait l’huile de minuit pour un nouveau clip vidéo – et on dirait que le gars a brûlé son pantalon dans le processus … plus le reste de ses vêtements, sans sous-vêtements.

Les Biebs tournaient vendredi à DTLA, où on nous dit que lui et l’équipe avaient passé une nuit blanche qui avait commencé encore plus tôt dans la journée. Fondamentalement, c’était une bête de tournage – et vous pouvez le dire à la façon dont Justin a célébré après qu’ils soient vraisemblablement enveloppés.

Comme vous pouvez le voir … Justin a émergé de l’action principale dans rien d’autre qu’une paire de caleçons blancs Calvin Klein, qui rappelle beaucoup sa campagne CK 2015, quand il a également enfilé un slip blanc. Il avait l’air un peu plus sauvage cette fois-ci, plus tatoué dans le torse aussi FWIW.

Plus important encore, JB était extatique … faisant une puissante pompe à double poing dans les airs (style ‘Rocky’) et faisant clignoter ses blancs nacrés après une dure journée de travail. On ne sait pas si perdre sa garde-robe faisait partie de la vidéo, ou s’il a tout perdu pour la catharsis – nous le saurons bien assez tôt 🤷🏽‍♂️.

BTW, la femme de Justin, Hailey, était également sur le plateau une majorité de la journée … portant des vêtements décontractés et, à un moment donné, portait même une robe. Il ne semble pas qu’elle était à la caméra ou quoi que ce soit, cependant – on dirait qu’elle était juste là pour soutenir son mari et se mêler un peu.

Une fille qui partageait supposément du temps à l’écran avec Justin en tant que co-vedette, en était une Zoey Deutch – connu de Netflix “The Politician”, et un tas d’autres émissions / films 👀.