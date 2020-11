Nikki McKibbin, qui a terminé troisième de la saison 1 d’American Idol, est décédé et son coéquipier Justin Guarini partage ses pensées. Le regretté chanteur, 42 ans, est décédé dimanche matin après avoir été sous assistance respiratoire pendant une période non révélée. Son état a été provoqué par un anévrisme cérébral.

Peu de temps avant qu’elle ne soit retirée du service d’assistance respiratoire, Guarini, la deuxième place de la saison d’idole de McKibbin, a apparemment entendu parler de son état et a partagé ses souvenirs et ses pensées à son sujet. Il l’a décrite comme “une femme fougueuse et drôle qui pouvait chanter l’enfer sur une chanson rock avec le même genre d’aisance et de commande qu’elle utilisait avec amour pour vous couper avec son esprit sudiste twangy”, avant de passer à leur temps ensemble sur un chant historique concurrence.

«Même dans la vingtaine, lorsque nous étions ensemble sur American Idol, je pouvais dire qu’elle avait eu une vie difficile et que peu de gens avaient été gentils avec elle en cours de route», a écrit Guarini. “… mais je n’oublierai jamais le jour où son idole, Stevie Nicks, lui a envoyé des fleurs avec une carte qui disait:” Tu es le gitan que j’étais … “. Nikki était au septième ciel et la joie et l’excitation qui rayonnait d’elle était contagieuse. Après le genre de coups émotionnels qu’elle a pris aux mains des masses, elle méritait de se sentir bien dans sa peau, même pour un petit moment.

Il a terminé en lui disant de “bien se reposer” et en réfléchissant à toute leur amitié qui lui avait été donnée.

«Merci pour les rires, les taquineries impitoyables, la force, la vulnérabilité, l’amour et l’amitié que vous m’avez montré pendant notre temps ensemble sous les projecteurs», a-t-il écrit.

La saison d’Idol de McKibbin est peut-être la plus mémorable de la série, car elle a fait de la série un phénomène et a lancé la carrière de la gagnante Kelly Clarkson. Cependant, McKibbin n’a pas pu transformer son temps dans la série en une énorme carrière musicale. Après quelques ratés dans les coulisses, McKibbin a finalement sorti un album en 2007, intitulé Unleashed. Ailleurs, elle a fait progresser son héritage dans le domaine de la télé-réalité en apparaissant sur

Celebrity Rehab avec le Dr Drew, Fear Factor, Battle of the Network Reality Stars et Celebrity Rehab présente Sober House.

Elle a également fait une apparition de rappel sur American Idol lorsque son fils, Tristan Langley, a auditionné pour la série en 2014. Il a passé les auditions mais a été coupé peu de temps après.