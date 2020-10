Rookie de l’année, Justin Medeiros a participé aux Jeux CrossFit 2020 comme l’un des athlètes les plus en vogue dans le domaine. Beaucoup de gens l’ont choisi pour terminer la compétition de trois jours à la deuxième place, juste derrière le champion en titre Mat Fraser. Les proclamations se sont poursuivies pendant que Medeiros montrait sa perspicacité.

Medeiros a attiré l’attention au début du sprint Handstand en raison de la stratégie qu’il a utilisée pour descendre le terrain de 100 verges. Il a parcouru cinq mètres, est tombé de son poirier et est immédiatement remonté. Il a continué à suivre cette stratégie, chutant tous les cinq mètres, pour le reste de l’événement. Cependant, Medeiros n’a pas perdu de temps ni de positionnement. Il est remonté dans sa marche immédiatement après être descendu et n’a jamais pris un moment pour se reposer. Les autres athlètes derrière lui n’ont pas pu gagner de terrain et Medeiros a finalement terminé deuxième derrière Fraser.

“C’était définitivement quelque chose de différent que j’ai essayé”, a déclaré Medeiros à propos de sa stratégie de poirier. “Ce n’était pas quelque chose que j’avais prévu. C’est quelque chose que nous avons imaginé – mon entraîneur et moi [Adam Neiffer] – juste avant l’événement. Je suis assez confiant dans la marche de mon poirier et je pense que chaque petit geste aide. Nous avons en quelque sorte fait nos devoirs et j’ai pensé que ce serait une bonne stratégie à utiliser. “

Sa stratégie de poirier unique a attiré une attention considérable, mais Medeiros a également impressionné les téléspectateurs et les analystes en restant cohérent tout au long des deux premiers jours de compétition. Il a obtenu une deuxième place dans l’événement d’ouverture de 2007 Reload et a ensuite ajouté deux autres.

Il y a eu des événements où Medeiros n’a pas terminé près du sommet du peloton, comme le Snatch Speed ​​Triple et le CrossFit Total. Il a également cédé du terrain à Jeffrey Adler lors du Corn Sack Sprint et a terminé à la cinquième place dans les dernières secondes. Cependant, il a montré sa capacité à lutter contre des obstacles imprévus et à toujours réussir.

Medeiros a couru Fraser tout au long d’une course de 5 km, seulement pour que le directeur des Jeux Dave Castro lui dise qu’il doit immédiatement faire demi-tour et exécuter le parcours en sens inverse. La recrue ne s’est pas plainte; il a plutôt décollé pour un autre 5 km exténuant. Medeiros a poursuivi sa compétition amicale avec Fraser et a finalement terminé le trail à la deuxième place.

Le Rookie of the Year ne siège actuellement pas sur le podium après deux jours de compétition, mais il ne compte que 20 points. Medeiros est actuellement à égalité avec Noah Ohlsen pour la cinquième place. Il pourrait certainement devancer son compatriote Samuel Kwant avec une première ou une deuxième place dans l’une des épreuves restantes, mais le quadruple vétéran des Jeux n’ira pas silencieusement dans la nuit.

Les Jeux CrossFit 2020 se poursuivent dimanche avec au moins deux épreuves. Il y a un Sprint Sled Sprint, puis le mystérieux Atalanta, que le directeur des Jeux Dave Castro a surnommé «l’entraînement le plus dur jamais réalisé». Il ne pouvait y avoir que deux épreuves, mais Castro a tendance à surprendre les athlètes lors de la dernière journée de compétition. La couverture de l’action commence à 10 h (heure du Pacifique) sur games.crossfit.com, Pluto TV et les chaînes Facebook, YouTube et Twitch de l’entreprise.