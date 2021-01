Justin Thomas, le golfeur n ° 3 au monde, a suscité des critiques lors du Tournoi des champions Sentry. Il a prononcé une insulte homophobe de colère après avoir raté un putt pour le par. Il a depuis présenté des excuses, mais il devrait faire face à une amende du PGA Tour.

Une vidéo a fait surface sur Twitter qui montrait Thomas en train de faire la queue pour un botté de dégagement lors du Tournoi des champions Sentry. Il a tapoté la balle de golf, mais était légèrement hors cible, manquant le trou de quelques centimètres. Il s’est approché et a tapoté le ballon en disant “f-ot” dans le processus. Les annonceurs ont déclaré qu’il était “vraiment mécontent de celui-là”.

Grand fan, pas un super look. Allons-nous nous excuser pour la langue ici @ JustinThomas34 @PGATOUR? pic.twitter.com/QvIYdOv7F9 – Imsolazy (@DustyBurlap) 10 janvier 2021

“Il n’y a aucune excuse. Je suis un adulte, je suis un homme adulte”, a déclaré Thomas au Golf Channel après la manche. “Il n’y a absolument aucune raison pour moi de dire quelque chose comme ça. C’est terrible. Je suis extrêmement embarrassé. Ce n’est pas qui je suis. Ce n’est pas le genre de personne que je suis. Mais c’est … malheureusement je l’ai fait et je dois posséder à la hauteur et je suis très désolé.

“Comme je l’ai dit, c’est inexcusable. Je suis sans voix. C’est mauvais”, a-t-il poursuivi. “Il n’y a pas d’autre moyen de le dire. Je dois faire mieux. Je dois être meilleur. C’est définitivement une expérience d’apprentissage. Je m’excuse profondément auprès de tous et de tous ceux que j’ai offensés et je serai meilleur grâce à cela.” La PGA a déclaré dans un communiqué après le tour que “nous convenons que le commentaire de Justin était inacceptable”.

La Human Rights Campaign, le plus grand groupe de défense des droits des LGBTQ, a condamné l’injure et l’utilisation de Thomas dimanche. Le président de l’organisation, Alphonso David, a publié un message sur Twitter, disant: “Ce type de langage discriminatoire cause un réel préjudice, et il n’y a pas de place pour cela dans le sport. Nous devons continuer à travailler pour une plus grande inclusion et acceptation.”

Thomas, le vainqueur du championnat de la PGA et des 13 tournois, était à égalité au quatrième rang au milieu du tournoi de dimanche. Il était à portée de la tête lors du quatrième tour mais devait surclasser ses concurrents, notamment Ryan Palmer et Joaquin Niemann. Bien que sa performance sur le fairway soit devenue moins une histoire à la lumière de son utilisation de l’insulte.

Thomas s’est récemment associé à son père Mike pour un autre type de compétition. Ils ont pris part au championnat PNC, affrontant Tiger Woods et son fils Charlie, parmi d’autres duos de haut niveau. Thomas et Mike ont remporté la victoire, repartant avec des ceintures assorties et une bourse de 200 000 $.