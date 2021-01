Justin Timberlake a finalement confirmé que lui et Jessica Biel avaient accueilli un deuxième enfant l’année dernière. Lors d’une apparition virtuelle sur The Ellen DeGeneres Show, diffusée lundi, Timberlake a déclaré que le couple était “ravi et ne pouvait pas être plus heureux” à propos de leur nouveau bébé. Le nouveau-né s’appelle Phineas et rejoint son fils Silas, 5 ans.

“Il est génial et si mignon. Personne ne dort”, a déclaré Timberlake dans un clip que l’équipe de DeGeneres a partagé dimanche soir. “Mais nous sommes ravis. Nous sommes ravis et ne pourrions pas être plus heureux. Très reconnaissants.” DeGeneres était l’une des rares personnes en dehors de la famille de Bienne et de Timberlake à savoir que Bienne était de nouveau enceinte, rapporte PEOPLE. «Je pense que nous étions FaceTiming et vous avez dit: ‘Hé, tu veux connaître un secret?’ puis Jessica est entrée et vous avez mis votre main sur son ventre », a déclaré DeGeneres à Timberlake. “Vous étiez comme, ‘Je vais avoir un autre bébé!'”

. @ JTimberlake m’a dit le nom de son nouveau bébé! Ne manquez pas l’interview complète de mon émission demain. pic.twitter.com/grBQ9sls0S – Ellen DeGeneres (@TheEllenShow) 18 janvier 2021

Timberlake a dit en plaisantant à DeGegenres que c’était “très amusant” d’être père de deux enfants au lieu d’un. “Je suppose que le dicton passe d’une défense de zone à un homme à homme très rapidement”, a-t-il déclaré. “C’est super. Silas est super excité.” En parlant de Silas, il “aime beaucoup” être un grand frère, a déclaré Timberlake à DeGeneres. “Phin ne peut pas encore marcher ou le poursuivre, alors nous verrons ce qui se passe.”

Bienne aurait accueilli Phineas en juillet, a rapporté le Daily Mail à l’époque. Le couple n’a jamais commenté publiquement la grossesse de Bienne et la seule confirmation qu’ils ont même accueilli un deuxième enfant est venue de leurs amis. Le chanteur Brian McKnight a déclaré à HollywoodLife deux semaines après l’annonce de la nouvelle que Bienne et Timberlake avaient un “nouveau bébé” et a suggéré que leur nouveau-né inspirerait le prochain album de Timberlake. Lance Bass, ancien membre du groupe * NSYNC de Timberlake, a déclaré à Entertainment Tonight en septembre que le nouveau bébé était “mignon bien sûr”. Timberlake “me tuerait” s’il révélait le nom de Phineas, a déclaré Bass à l’époque.

Le bébé de Timberlake et Biel survient après que le couple a été secoué par un scandale en novembre 2019. Lors du tournage de Palmer à la Nouvelle-Orléans, Timberlake a été photographié en train de se mettre à l’aise avec sa co-star, Alisha Wainwright. Timberlake a ensuite présenté des excuses publiques, révélant qu’il buvait la nuit où les photos ont été prises. Palmer devrait sortir le 29 janvier sur Apple TV + et marque le premier rôle d’acteur en direct de Timberlake depuis 2017.

La nouvelle du bébé précède également la comparution prévue de Timberlake lors de Celebrating America, une émission spéciale aux heures de grande écoute mercredi, après l’investiture du président élu Joe Biden. Timberlake fera ses débuts avec sa nouvelle chanson “Better Days” pendant la spéciale. Il a écrit la chanson avec le chanteur de R&B Ant Clemons et a terminé l’enregistrement des voix finales le soir des élections.