Le premier ministre anadien Justin Trudeau a été ridiculisé lors d’un long appel téléphonique au cours duquel il croyait parler à la militante du changement climatique Greta Thunberg.

Les comédiens russes Vovan et Lexus ont publié un enregistrement de l’appel téléphonique cette semaine, où la fausse Greta supplie le Canada de quitter l’OTAN, appelle Donald Trump “ ab ****** ” et demande une chance de rencontrer les personnages de South Park Terrance et Phillip – à quel point le sou tombe.

Au cours de l’appel de 10 minutes, une femme – jouant la militante adolescente pour le climat – dit à M. Trudeau qu’elle s’inquiète d’une «crise internationale croissante et de l’anticipation de la guerre mondiale».

“Cela mène déjà au désastre, c’est très effrayant”, dit la fausse Greta. M. Trudeau répond: “Oui, en effet.”

L’appel a eu lieu quelques jours après que le gouvernement iranien a abattu un avion de ligne ukrainien, tuant 176 personnes à bord, en janvier.

«Vous êtes des adultes mais vous agissez comme des enfants», dit-elle. «Nous pouvons créer un monde où chacun a sa place. Pour le blanc et le noir. Chrétiens et musulmans. Trump et Poutine. Pour toi et moi. Pour Boris Johnson. Pour Corbyn. Pour Terrance et Phillip, qui sont également connus dans votre pays. »

«Non, c’est exactement, exactement, la bonne perspective», répond M. Trudeau, semblant ignorer la référence à deux personnages de South Park.

Il poursuit en disant que la visite de Greta à Montréal «a aidé à définir» le résultat des élections canadiennes en termes de changement climatique.

Mais le farceur l’interrompt pour dire: «Mais quitte l’OTAN. Lâchez vos armes. Cueillir des fleurs. Souriez à la nature. »

Un calme M. Trudeau répond alors: «Je rêve aussi d’un monde dans lequel les soldats ne sont pas nécessaires, mais nous ne vivons pas encore dans ce monde, malheureusement. Nous devons repousser ceux qui nuisent à des innocents. »

Greta Thunberg condamne les politiciens à l’ONU

Fake Greta répond: “Le b ****** principal est Trump parce que M. Trump fait tout pour nous tuer.” M. Trudeau souligne qu’il doit travailler avec “les dirigeants mondiaux que les autres choisissent”, mais a ajouté: ” Je peux certainement comprendre que les gens peuvent ressentir très, très fortement à son égard.

Le farceur a également exhorté M. Trudeau à prendre soin de son ami le prince Harry lorsqu’il a déménagé au Canada.

Le Premier ministre a répondu qu’Harry était “absolument l’un des bons” et a dit qu’il avait hâte de passer du temps avec lui.

M. Trudeau dit ensuite que la femme de Harry, Meghan, «a toujours été adorable quand je l’ai rencontrée».

Le prince Harry et Meghan Markle sont restés au Canada à Noël l’année dernière

M. Trudeau se rend finalement compte qu’il est dupé lorsque la fausse Greta lui demande s’il peut la présenter à Terrance et Phillip.

«Je serais heureux – je demanderai à mon équipe d’essayer de trouver comment nous pouvons vous connecter», dit-il. “Parce que je n’ai pas leurs coordonnées directes avec moi maintenant.”

«Attendez, Terrance et Phillip, où ils ne sont pas à South Park?» il demande. «Je ne les connais pas personnellement. Je crois que ce sont des parodies de South Park de Canadiens », dit-il, avant de remercier poliment la fausse Greta et de raccrocher.

Le bureau du Premier ministre canadien a confirmé que la conversation téléphonique avait eu lieu en janvier, ajoutant qu’il ne s’agissait «pas du premier appel farceur d’un leader mondial», et insistant sur le fait que M. Trudeau «avait déterminé que l’appel était faux et y avait mis fin rapidement».