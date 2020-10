Le joueur de champ intérieur des Los Angeles Dodgers Justin Turner a été testé positif au COVID-19 lors du sixième match de la Série mondiale, et la Major League Baseball a lancé une enquête. Mercredi, la ligue a publié une déclaration sur les actions de Turner lorsqu’il est revenu sur le terrain après avoir été testé positif pour le coronavirus. Les Dodgers ont battu les Rays de Tampa Bay pour remporter leur premier championnat en 32 ans et Turner est allé sur le terrain pour célébrer après avoir été retiré du match en huitième manche.

“… Suite à la victoire des Dodgers, il est clair que Turner a choisi de ne pas tenir compte des protocoles communs convenus et des instructions qui lui ont été données concernant la sécurité et la protection d’autrui”, indique le communiqué tel que rapporté par ESPN. «Bien que le désir de célébrer soit compréhensible, la décision de Turner de quitter l’isolement et d’entrer sur le terrain était erronée et mettait en danger toutes les personnes avec lesquelles il était entré en contact. Lorsque MLB Security a soulevé la question d’être sur le terrain avec Turner, il a catégoriquement refusé de se conformer . “

Lorsque Turner a découvert qu’il avait été testé positif au COVID-19, il a publié une déclaration. “Merci à tout le monde! Je me sens bien, aucun symptôme”, a-t-il écrit sur Twitter. “Je viens de vivre toutes les émotions que vous pouvez imaginer. Je ne peux pas croire que je ne pourrais pas être là-bas pour célébrer avec mes gars! Tellement fier de cette équipe et incroyablement heureux pour la ville de LA.” Il a été rapporté que Turner et l’équipe voulaient qu’il soit sur le terrain pour célébrer car il est un joueur vétéran qui est maintenant un agent libre. Turner joue dans la MLB depuis 2009 et a remporté son premier titre des World Series.

“C’est déchirant”, a déclaré Corey Seager, qui a été nommé MVP des World Series. “Ça me fait mal. Je ne peux pas imaginer ce qu’il ressent. Si je pouvais changer de place avec lui maintenant, je le ferais, parce que cet homme, plus que quiconque, mérite de prendre une photo avec ce trophée, de célébrer avec nous, d’avoir son famille autour et profiter de ce moment, et cela lui a été enlevé, et ce n’est pas juste. Cela ne me convient pas. “

Une fois la saison terminée, la MLB n’a pas à s’inquiéter du report des matchs en raison du COVID. Cependant, le commissaire de la MLB, Rob Manfred, savait que le test positif de Turner et de son retour sur le terrain n’est pas un bon coup d’œil comme il l’a déclaré sur Fox après le match: “C’est une nuit douce-amère pour nous.”