Le joueur de champ intérieur des Dodgers de Los Angeles Justin Turner a été retiré du sixième match de la Série mondiale après avoir été testé positif au COVID-19. Mais à la fin du match, il était de retour avec l’équipe pour célébrer un championnat des World Series. Turner a quitté le match à la huitième manche mais est retourné sur le terrain une heure après le début de la célébration, portant un masque, qu’il a retiré lors de la prise d’une photo d’équipe.

Selon Ken Rosenthal de Fox Sports, Turner a été invité à rester en dehors du terrain, mais lui et les Dodgers ont “insisté” pour qu’il fêtait avec ses coéquipiers. “Il voulait sortir et prendre une photo avec le trophée”, a déclaré le président des Dodgers Andrew Friedman, comme l’a rapporté USA Today. “Étant un agent libre, je ne pense pas que quiconque allait l’empêcher de sortir. Je pense qu’il était attentif aux autres personnes, en particulier aux autres personnes qu’il n’a pas vues. »Avant de célébrer avec ses coéquipiers, Turner a fait le point sur sa santé.

“Merci à tout le monde! Je me sens bien, aucun symptôme”, a-t-il écrit. “Je viens de vivre toutes les émotions que vous pouvez imaginer. Je ne peux pas croire que je ne pourrais pas être là-bas pour célébrer avec mes gars! Tellement fier de cette équipe et incroyablement heureux pour la ville de LA.” Selon Jeff Passan d’ESPN, Turner a été testé lundi et lors de la deuxième manche mardi, le laboratoire effectuant les tests COVID-19 a déclaré à la MLB que le test de Turner était revenu non concluant. On ne sait pas pourquoi les résultats de ses tests sont venus après le début du jeu puisque c’est fait à l’avance. Mais une fois que le laboratoire a découvert que Turner avait été testé positif, la MLB a appelé les Dodgers et leur a dit de retirer le joueur de champ vétéran.

“C’est déchirant”, a déclaré Corey Seager, qui a été nommé MVP des World Series. “Ça me fait mal. Je ne peux pas imaginer ce qu’il ressent. Si je pouvais changer de place avec lui maintenant, je le ferais, parce que cet homme plus que quiconque mérite de prendre une photo avec ce trophée, de célébrer avec nous, d’avoir sa famille autour et profiter de ce moment, et cela lui a été enlevé, et ce n’est pas juste. Cela ne me convient pas. ” Turner est le premier joueur à être testé positif au coronavirus depuis le début des séries éliminatoires il y a quatre semaines. Si les Rays gagnaient le match 6, il est probable que le match 7 aurait été retardé en raison du test positif de Turner.