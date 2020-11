Le joueur des Dodgers de Los Angeles, Justin Turner, a suscité des critiques le 27 octobre en courant sur le terrain pour célébrer ses coéquipiers après avoir remporté la Série mondiale. Les officiels de la MLB l’avaient retiré du terrain plus tôt dans le match en raison d’un test COVID-19 positif, mais Turner se mêlait toujours à d’autres joueurs. parfois ne pas porter de masque. Maintenant, il s’est excusé de l’avoir fait.

“Je ne trouverai pas d’excuses pour ma conduite mais je décrirai mon état d’esprit”, a déclaré Turner dans un communiqué. «Gagner la Série mondiale était mon rêve de toute une vie et le point culminant de tout ce pour quoi j’ai travaillé dans ma carrière. Après avoir attendu dans la salle d’isolement pendant que mes coéquipiers fêtaient sur le terrain, j’ai demandé si j’étais autorisé à retourner à Sheffield avec ma femme afin prendre une photo.J’ai supposé à ce moment-là qu’il restait peu de monde sur le terrain.J’avais l’impression que les officiels de l’équipe ne s’opposaient pas à mon retour sur le terrain pour une photo avec ma femme.

La Major League Baseball a terminé son enquête sur les événements qui ont suivi la victoire des Dodgers de Los Angeles dans le sixième match de la Série mondiale. Les déclarations suivantes de la MLB, de Justin Turner et des Dodgers ont été publiées aujourd’hui. pic.twitter.com/cVu1E6g7lT – Los Angeles Dodgers (@Dodgers) 6 novembre 2020

“Cependant, ce qui était censé être une photo, nous capturant tous les deux, s’est transformé en plusieurs salutations et photos où j’ai brièvement et imprudemment enlevé mon masque”, a poursuivi Turner. «Avec le recul, j’aurais dû attendre que le terrain soit débarrassé des autres pour prendre cette photo avec ma femme. Je m’excuse sincèrement auprès de tout le monde sur le terrain de ne pas avoir apprécié les risques de retourner sur le terrain. J’ai parlé avec presque tous les coéquipiers. , entraîneur et membre du personnel et mes intentions n’étaient jamais de mettre qui que ce soit mal à l’aise ou de mettre qui que ce soit à risque. “

La MLB a mené une enquête sur les actions de Turner après la victoire des World Series et la célébration qui a suivi. Le commissaire Rob Manfred a ensuite publié une déclaration et a déclaré que le joueur de troisième but méritait une partie du blâme, mais il n’était pas seul. Manfred a également expliqué que MLB aurait pu faire un meilleur travail en “communiquant” le protocole avec Turner.

“Rétrospectivement, un agent de sécurité aurait dû être affecté à la surveillance de M. Turner quand on lui a demandé de s’isoler, et M. Turner aurait dû être transporté du stade à l’hôtel plus rapidement”, a déclaré Manfred dans son communiqué. Le commissaire a également déclaré que la ligue ne punirait pas Turner pour avoir célébré avec ses coéquipiers. Il a plutôt applaudi le joueur pour avoir «pris ses responsabilités».

Après les World Series, les Dodgers ont eu une petite épidémie parmi les membres de l’équipe. Cinq personnes ont d’abord été testées positives avant que quatre autres ne rejoignent la liste. L’équipe n’a pas révélé l’identité des personnes infectées et n’a pas non plus révélé si Turner faisait partie du groupe.