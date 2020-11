C

Les entreprises doivent passer plus de temps à se concentrer sur l’élément de responsabilité sociale de l’ESG, a déclaré un grand conservateur.

ESG signifie Environmental Social and Governance et est devenu une priorité absolue pour les entreprises ces dernières années, les investisseurs cherchant à investir leur argent dans des entreprises qui non seulement génèrent des bénéfices, mais gèrent des entreprises respectueuses de l’environnement et socialement responsables. L’aspect environnemental a reçu une plus grande couverture et une plus grande attention au Royaume-Uni et à l’étranger.

L’ancienne secrétaire économique au Trésor et ministre des Femmes et de l’Égalité, Justine Greening, a déclaré au Standard que la Ville devait aller plus loin sur le “ S ” et s’éloigner de la responsabilité sociale des entreprises traditionnelle (RSE) et des simples dons de charité.

Elle a déclaré: «Le« S »est tellement plus important que de donner de l’argent à des œuvres caritatives … Il s’agit essentiellement de s’assurer que la façon dont votre entreprise fonctionne étend les opportunités plus largement et travaille directement avec les communautés.

(

L’écologisation s’est retirée avant les élections générales de 2019

/ Léon Neal.)

Greening, qui s’est retirée avant les élections générales de 2019, a été la première femme homosexuelle ministre britannique. Elle a commencé comme comptable de la ville et dirige maintenant The Social Mobility Pledge. Il s’agit d’une volonté de rendre les lieux de travail à Londres et dans le pays plus diversifiés, et d’ouvrir des chances aux jeunes défavorisés, et a signé des centaines d’entreprises à ce jour.

L’ancien secrétaire à l’éducation a révélé que le SMP allait lancer une nouvelle initiative The Purpose Coalition le mois prochain.

La coalition réunira les patrons de grandes entreprises, notamment le géant de la restauration Compass, Shoosmiths LLP et Direct Line Insurance, ainsi que les vice-chanceliers de l’université de Londres. Ensemble, ils prévoient de formuler de nouvelles idées pour relier les étudiants les moins favorisés et diversifiés à l’emploi.

Leurs initiatives, ainsi que les «plans d’action d’opportunité» de chaque entreprise sur la question, seront publiés en ligne pour que d’autres entreprises puissent les utiliser.

(

L’ancien ministre du gouvernement dirige désormais The Social Mobility Pledge

/ Justine Greening)

Les idées à explorer incluront des entreprises qui aideront les universités de Londres à co-concevoir des cours afin que les étudiants apprennent non seulement leurs matières, mais aussi des compétences commerciales pour les aider à accéder à des opportunités de carrière.

Greening a déclaré: “En tant qu’entreprise, vous devez avoir un plan. Je pense que le public a perdu patience avec les entreprises qui en parlent. [social responsibility], mais n’agissez pas réellement.

«C’est pourquoi nous élaborons des plans d’action. Espérons que nous élevons la barre sur ce que signifie réellement ESG.

“Il est crucial pour les entreprises de s’ouvrir à la diversité de Londres, qu’il s’agisse de minorités ou de jeunes de la classe ouvrière blanche qui vivent si près de la ville mais qui se sentent à des kilomètres de là.”

en relation

L’ancien ministre, qui vit à Putney, a déclaré que la crise de l’emploi de Covid signifie que le travail du SMP est maintenant plus important que jamais.

“Il n’a jamais été aussi important que les opportunités pour les jeunes encore disponibles soient accessibles à tous”, a-t-elle déclaré.

“Dans le Standard de la semaine dernière avec les chiffres de l’emploi et le nombre de demandeurs, nous avons vraiment vu à quel point Londres a été durement touchée … Londres doit avoir son propre plan de mise à niveau et elle doit être dirigée par les affaires.”