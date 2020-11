La chanteuse country Kacey Musgraves a clairement indiqué qu’elle n’était pas fan du président Donald Trump, elle faisait donc partie de ceux qui fêtaient samedi lorsque les médias ont projeté que le président élu Joe Biden avait remporté l’élection présidentielle de 2020. Musgraves s’est également moqué de Trump pour avoir prétendu qu’il avait remporté l’élection “par beaucoup”, bien que Biden devrait remporter la Maison Blanche avec 279 votes au collège électoral et avec plus de 4 millions de votes de plus que Trump a gagné dans le décompte des voix populaire. Trump a refusé de concéder, avec lui et ses alliés partageant des allégations non fondées de fraude électorale.

Après avoir entendu les médias appeler l’élection de Biden, Musgraves a célébré, en écrivant: “GIDDY UP GIDDY UP! & RIDE STRAIGHT OUTTA THIS F – TOWN! GOODBYE.” Plus tard, elle a retweeté l’affirmation de Trump sur la victoire aux élections, ajoutant: “Eh bien, ce tweet n’a pas bien vieilli [crying laughing emoji] WOMP WOMP. “Musgraves a ensuite tweeté des vidéos de personnes célébrant la victoire de Biden et d’autres messages sur les élections. pour être sûr.”

Le chanteur de “Butterflies” a une histoire de dénonciation contre Trump et a particulièrement critiqué la réponse du président à la pandémie de coronavirus. En avril, elle a qualifié Trump de “F – outil” après que Trump eut tweeté sur ses évaluations le 29 mars alors que les Américains étaient morts du virus.

J’adore voir les supporters de TRUMP CRY, c’est ma médecine quotidienne, mon énergie hebdomadaire, mon inspiration mensuelle et ma motivation annuelle. Leur perte est la seule raison pour laquelle je suis toujours en vie, je suis né pour aimer et profiter de l’échec qu’ils ont réussi pic.twitter.com/hCBqkvapMH – fiona (lore) (@burningredluv) 7 novembre 2020

Musgraves a également exprimé sa frustration à la suite des fusillades de masse à El Paso, au Texas, et à Dayton, dans l’Ohio, l’année dernière. «Je ne peux même pas croire que nous devions traiter les s – cela se passe au cours des vingt-quatre dernières heures, et encore moins tout ce qui s’est passé au cours des deux cent f-quinze derniers jours en Amérique. Je sais quelle est la réponse, mais il faut évidemment que quelque chose soit fait », a déclaré Musgraves au public de Lollapalooza. «Peut-être que quelqu’un nous entendra si nous hurlons tous ensemble pour dire:« Quelqu’un fait quelque chose ».

il n’a pas bien vieilli – bella (@slowrushdolans) 7 novembre 2020

Musgraves s’est également prononcé sur d’autres questions. Après la mort de George Floyd à Minneapolis à la fin du mois de mai, Musgraves a partagé une liste de façons dont les gens peuvent aider et a exhorté ses partisans à agir. “LES BLANCS L’ONT A TELLEMENT EU F – ING FAUX DEPUIS LE DÉBUT et je ferai tout ce que je peux pour aider à briser le cycle DÉGUSTANT et dommageable du racisme et des privilèges systémiques”, écrivait-elle à l’époque. Musgraves a dit qu’elle ne serait pas elle-même une «spectatrice».

En toute honnêteté, il ne l’a pas non plus. – Amanda Nelson (@ISaidItsALion) 8 novembre 2020

Avant les élections, Musgraves a partagé un tweet qualifiant de voter pour Trump un «acte de violence» contre la communauté LGBTQ +. “Si vous aimez une personne LGBTQ + et que vous prévoyez de voter pour Donald Trump en novembre, c’est un acte de violence à son encontre”, lit-on dans le meme. “A chacun son propre mais sachez ce que signifie votre vote”, a ajouté Musgraves.

J’ai l’impression que @Twitter ne le croyait pas non plus compte tenu de ce qui est dit sous son tweet😄😄 – Bob Cameron (@ robc112) 7 novembre 2020

Une personne a souligné comment Twitter avait ajouté une étiquette au tweet de Trump, notant que Trump avait écrit sur la victoire avant le déclenchement des élections. Twitter a ajouté un lien vers sa page d’événements sur l’élection, qui note que Biden est le gagnant projeté.

Faites votre horaire de tournée luv ❤️🤍💙 pic.twitter.com/yCeIEWAjf0 – freddie (@fmradious) 8 novembre 2020

Le tweet de Musgraves sur le fait de ne se produire qu’en Pennsylvanie à partir de maintenant a également suscité une vive réaction de la part de ses fans. Un fan a fait un «calendrier de tournée» pour Musgraves qui excluait les États gagnés par Trump dans le décompte du collège électoral.

Mais fille, on a BESOIN de toi en Alabama … on ne peut pas faire cette merde seuls – * Brooke * (Luey à OD) (@wareagleblonde) 7 novembre 2020

