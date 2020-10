Kailyn Lowry renverse du thé sur sa relation avec l’ex Javi Marroquin. Dans un nouveau clip de Teen Mom 2 de mardi, la mère de quatre enfants a affirmé que son ancien fiancé essayait toujours de se connecter avec elle, malgré son implication avec sa petite amie de longue date, Lauren Comeau. Lors d’une conversation avec une productrice à propos de sa tentative de rendre plus faciles les ramassages et les dépose de son fils avec Marroquin, la star de MTV a déclaré qu’il était revenu sur sa parole.

“Javi allait bien avec [the agreement], il était cool avec ça. Javi dit maintenant: «Oh mais c’est à vous de conduire, alors n’est-ce pas seulement quand je dois vous déposer, je vous rencontre? Il m’a envoyé un texto aussi et m’a dit: ‘Oh, je ne vais rien faire pour toi parce que tu es méchante avec moi et Lauren.’ “Lowry a raconté leur conversation à son producteur.” Je la laisse tranquille, je ne ne parle pas d’elle et je l’ai aimé comme ça.

C’est alors qu’elle a laissé tomber une accusation explosive. «Est-ce pour ça que tu as essayé de me baiser mardi sur le parking de Wawa pendant que ta copine est à la maison avec ton fils? Lowry a dit, suscitant une question sur ce qui est descendu du producteur. “[Marroquin] garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence. Il était comme “Hé, quoi de neuf?” Et il a ouvert [his car] porte et était comme, ‘Je veux f – toi, clair et simple. “

Elle a ensuite montré une prétendue conversation par SMS entre elle et Marroquin, dans laquelle il demande: “Voulez-vous que je glisse?” Lowry a répondu: “Non, je dois partir pour signer le bail”, ce qui a incité un emoji roulé dans les yeux de Marroquin, qui a répondu: “Vous rencontrer à votre nouveau bureau plus tard?”

Peu de temps après la sortie du clip, Marroquin s’est rendu sur Instagram pour se défendre et révéler pourquoi lui et Comeau avaient arrêté de filmer. “J’ai arrêté de filmer pour vivre ma vie normalement parce que j’ai réalisé que la vie de mes enfants en vieillissant souffrirait si je continuais à faire partie de cette émission de télévision”, a-t-il écrit. “Non seulement mes erreurs se sont déroulées dans la série avec laquelle j’ai dû vivre (et continuer à vivre), mais je sais qu’un jour je devrais expliquer à mes enfants toutes mes actions …”

Expliquant que tout le drame ne valait pas le paiement de MTV, Marroquin a averti les gens de garder sa famille hors de la vue du public. “Je vais reprendre mes affaires et vivre ma vie avec ma famille et être le meilleur père que je puisse être”, a-t-il conclu. “Mais que ce soit la dernière fois que mon nom ou quelqu’un dans le nom de ma famille est mentionné sur un podcast. Spectacle. Tweet. Snap. MySpace, Peu importe. Cc: @TeenMom et tous ceux qui sont associés à cette émission. Ne m’envoyez même pas de SMS. “