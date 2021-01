La star de Teen Mom 2 Kailyn Lowry semble avoir commenté la situation compliquée entre son ex-mari, Javi Marroquin, et son ex-fiancée, Lauren Comeau. Plus tôt cette semaine, Comeau a confirmé qu’elle et Marroquin avaient annulé leurs fiançailles après que Lowry ait accusé Marroquin d’avoir tenté de se connecter avec elle l’année dernière. Comeau a semblé laisser entendre qu’il y avait beaucoup plus dans la relation entre Marroquin et Lowry que ce que les fans ont vu dans un épisode d’octobre Teen Mom 2. Marroquin a prétendu que les allégations de Comeau étaient fausses.

Samedi, Lowry a partagé un message simple sur son histoire Instagram. “Les gens adorent choisir quand les règles s’appliquent à eux”, a-t-elle écrit devant un fond de camouflage. Lowry a publié le message juste avant de retrouver Marroquin à l’entraînement de football de leur fils de 7 ans, Lincoln, à Wilmington, Delaware. Les deux clips postés de la pratique dans leurs propres histoires Instagram notent InTouch Weekly.

Des rumeurs selon lesquelles Comeau et Marroquin, qui sont les parents du fils de 2 ans, Eli, se sont séparés en octobre après que Lowry a révélé de manière choquante dans un épisode de Teen Mom 2 que Marroquin aurait tenté d’avoir des relations sexuelles avec elle dans un parking d’une station-service. Au moment du prétendu incident, Comeau était à la maison avec leur fils. Lowry a également montré des SMS qu’elle prétendait provenir de Marroquin. La décision de Lowry de proposer cela a été controversée et a inspiré Marroquin à supprimer sa page Instagram. En décembre, Lowry a quitté Twitter.

Les retombées de la situation se sont poursuivies dans la nouvelle année et Comeau s’est rendue mardi sur Instagram pour confirmer qu’elle et Marroquin avaient annulé leurs fiançailles. «J’ai fait face à ma juste part de trahison et de douleur toute ma vie, mais ce que j’ai appris aujourd’hui, ce que j’ai découvert aujourd’hui – des enfants quand même – me donne l’impression que les trois dernières années, ils viennent de en attendant que cela se produise “, a déclaré Comeau, semblant également faire référence à leur séparation d’août 2019, également causée par l’infidélité de Marroquin.

«Les gens peuvent avancer dans leur vie, leur relation s’améliore et je suis juste ici pour ramasser les morceaux avec mon enfant, coincé ici sans famille ni amis», a déclaré plus tard Cameau à travers les larmes. un acompte sur une maison le jour après qu’elle a découvert qu’il avait prétendument triché. Néanmoins, elle a estimé que c’était une “bénédiction” d’apprendre la vérité maintenant.

Marroquin a nié bon nombre des affirmations de Comeau dans sa vidéo Instagram Live. “Alors que j’ai essayé d’éviter une situation qu’il a dit / elle a dit [by] en restant silencieux, les accusations que Lauren a portées contre moi cet après-midi sur Instagram sont fausses “, a-t-il déclaré dans une déclaration à InTouch Weekly.” Mon seul objectif en ce moment est de créer des relations de coparentalité saines avec Lauren et Kail pour le bien de mes garçons et m’améliorer. »Lowry n’a cependant pas commenté directement les allégations de tricherie.