La star de Teen Mom 2 Kailyn Lowey affirme que son ex Chris Lopez lui a demandé de passer un test de paternité alors qu’elle était enceinte de l’un de leurs enfants. Dans un épisode du podcast Baby Mamas No Dramas, Lowry a dit qu’elle était “humiliée”, mais elle a quand même passé le test. Lopez et Lowry sont parents de deux fils, Lux, 3 ans et Creed, 2 mois. Lowry est également maman d’Isaac, 10 ans, de son fils avec son ex-petit ami Jo Rivera, et de Lincoln, 6 ans, son fils avec son ex-mari Javi Marroquin.

“J’ai dû passer un test ADN contre mon gré”, a déclaré Lowry, rapporte Us Weekly. Elle savait que Lopez était le père, mais il “n’y croyait pas”, a déclaré Lowy. “Je savais avec qui je couchais et je n’ai jamais questionné les papas de mes enfants.” Elle a dit que Marroquin et Rivera ne lui avaient pas demandé de passer des tests de paternité pendant ses grossesses avec Isaac et Lincoln.

Lowry, 28 ans, était également mécontente du personnel du centre de test où elle s’est rendue. L’infirmière qui lui a fait passer le test «à fond» lui a demandé si elle savait qui était le père. “Quand je vous raconte l’humiliation que j’ai ressentie”, a déclaré Lowry, co-animateur du podcast, Vee Torres. “Je savais qui était le père, je ne l’ai jamais remis en question. Cela n’a jamais été une question dans mon esprit. Oui, je sais qu’il y a des femmes qui mentent [about their kid’s father]. Je connais des femmes qui ont menti. Je sais que c’est là, mais ce n’était pas moi. Je ne suis pas ce genre de personne. “

La star de MTV a déclaré qu’elle n’avait aucune raison de mentir sur la paternité de ses fils, surtout en tant que personnalité publique. «Je suis aux yeux du public, pourquoi le f… est-ce que je me mettrais dans une position où je ne sais pas qui est ce putain de père? Se demanda Lowry, notant que c’était une expérience embarrassante. «Ne m’humiliez pas sans raison», dit Lowry. “Je sais qui est le père. Je ne pouvais pas croire [the nurse] dit que. J’avais des larmes coulant sur mon visage, j’étais tellement humiliée. “

Dans l’épisode Teen Mom 2 de cette semaine, Lowry a fait une autre déclaration sur un ex qui a surpris les téléspectateurs. Elle a affirmé que Marroquin, qui est fiancé à Lauren Comeau, a tenté de se connecter avec elle dans un parking alors que Lincoln était à la maison avec Comeau. Après la diffusion de l’épisode, Lowry s’est excusé auprès de Comeau sur Twitter pour avoir rendu l’allégation publique. “Elle ne méritait pas l’humiliation qu’elle a subie en raison d’une situation entre Javi et moi”, a tweeté Lowry. «J’ai été à sa place et j’ai ressenti cette douleur, cependant, je n’ai jamais connu cette exploitation à la télévision.»