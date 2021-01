La star de Teen Mom 2, Kailyn Lowry, a été confrontée à la fiancée de son ex-mari Javi Marroquin, Lauren Comeau, pour savoir s’il avait demandé à Lowry d’avoir des relations sexuelles ou non après que Lowry l’ait affirmé. Il y a quelques années, Lowry a admis qu’elle ne se serait pas souciée de ce que cela faisait ressentir à quiconque en confrontant Comeau, mais ces jours-ci, elle se sent différente. Lors d’un épisode de la populaire série de télé-réalité, Lowry disait à son producteur qu’elle était assez “humiliée” Comeau et a dit au couple de s’en sortir eux-mêmes.

“Je ne voulais pas être à la télé. Je l’ai suffisamment humiliée”, a-t-elle commencé, selon InTouch. “Je veux dire, je lui ai présenté mes excuses. J’ai l’impression que ce n’est pas la première fois que je dis quelque chose à la télé, ce n’est pas la première fois que je la gêne et elle a dit ça et elle a raison. Elle a dit , femme à femme, que si je connais des informations ou si je sais … alors je dois la lui donner. Elle me supplie littéralement pour la vérité. Et je me suis simplement dit: “Je ne peux pas. Vous les gars il faut régler ça. Et je lui ai dit et j’ai dit la même chose à Javi. Mais je pensais qu’il allait admettre au moins ce qu’il y avait dans la scène. “

Au cours d’un épisode diffusé en octobre, Lowry a affirmé que Marroquin voulait avoir des relations sexuelles avec Lowry pendant que Comeau était «à la maison avec [their] “Cependant, Lowry dit que Marroquin, avec qui elle partage son fils Lincoln, nie qu’il ait jamais demandé une telle chose.” Mais si je lui dis la vérité, [it f—s] avec moi et la coparentalité de Javi, “expliqua-t-elle,” je ne veux pas du tout ça, comme, la laisser m’appeler un menteur et la laisser penser que je suis un menteur. Genre, j’ai presque l’impression que c’est ce que je dois faire. Et laissez-les simplement travailler. “

La maman de quatre enfants a admis que dans le passé, elle ne se souciait pas vraiment de ce que ressentait Cameau, mais ces jours-ci, elle se sent très différente à ce sujet. «Comme, avant, je ne pense pas que je me suis jamais vraiment soucié de ce que ressentait Lauren. Je ne me sens pas comme si je me souciais de l’avoir embarrassée mais si c’était moi à sa place, je serais dévastée. Elle a terminé en ajoutant comment la thérapie l’a vraiment aidée à surmonter ses émotions et lui a montré comment assumer la responsabilité de ses actions et ce qu’elle fait ressentir aux autres.

«Je pense qu’en thérapie, je travaille à me tenir responsable des minces que j’ai faites et des façons dont j’ai contribué à de mauvaises décisions de coparentalité et je suis définitivement plus disposé à reconnaître mes fautes et mes erreurs et à essayer de travailler pour les corriger . ” Elle a noté qu’elle est toujours humaine et qu’elle fait des erreurs, mais qu’elle a certainement parcouru un long chemin dans le processus.