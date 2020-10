La star de Teen Mom 2 Kailyn Lowry a montré son physique post-bébé dans une nouvelle séance photo la semaine dernière, et elle a partagé les nouvelles photos au cours du week-end. Lowry a accueilli son quatrième fils, Creed, en août. Creed est son deuxième fils avec son ex-petit ami Chris Lopez, avec qui elle a toujours une relation difficile. La semaine dernière, Lowry a déclaré qu’elle avait presque mis fin à la grossesse tôt mais en avait décidé autrement.

Lowry a posé pour la photographe Hannah Rachel Boudoir, qui a déclaré que la star de MTV était “incroyable” lors de leur séance photo. “Elle était si gentille, honnête et nous avons ri tout le temps”, a écrit Boudoir dans la légende d’une photo de la séance. «Nous avons également eu des conversations honnêtes sur la façon dont la société et les médias attendent tant d’elle. Elle est mère de 4 garçons adorables, dirige un empire d’entreprises et avait besoin d’une journée pour se sentir bien dans sa peau.

Boudoir a admis qu’il y avait un travail de Photoshop sur les images. Elle suit une «règle des deux semaines», de sorte que toutes les marques qui pourraient ne pas être sur le corps de son sujet après deux semaines sont éliminées à l’aérographe. Cela inclut les ecchymoses, les imperfections et autres marques. “Je ne photographie pas les corps, je ne supprime pas les vergetures, et je ne modifie pas ce qui vous fait VOUS”, a écrit le photographe. “Nous avons posé, ri, dansé dans les coulisses et libéré toutes les tensions que nous avions sur ce que la société voulait et avons fait ce qu’elle voulait.”

Lowry a partagé l’une des photos elle-même, ainsi qu’une longue déclaration sur la façon dont les mères sont censées faire tant de choses pendant la grossesse, mais n’obtiennent que très peu de crédit. Elle a dit que la séance photo n’était pas facile et que sa décision de montrer son post-corps était difficile. Lorsque son corps ne se rétracte pas immédiatement après son accouchement, Lowry dit qu’elle est «honteuse du corps» et qualifiée d ‘«égoïste» lorsqu’elle va au gymnase. Il n’y a pas de “gagnant” pour Lowry au “tribunal de l’opinion publique”, écrit-elle.

L’animateur du podcast Coffee Convos a décidé d’ignorer ces préoccupations. «Tout cela étant dit, j’ai décidé de le faire à mon propre rythme», a écrit Lowry. Ce voyage a commencé avec les photos, qui lui permettent d’être “fière de mon corps et d’aimer vraiment ce qu’il a été capable de faire 4x – mais aussi comme point de départ de mon parcours fitness et santé”. Lowry espère pouvoir regarder les photos et constater les progrès. “mais j’ai toujours de l’amour pour moi et tout ce que mon corps a traversé.”

Lowry est également maman d’Isaac, 10 ans, de Lincoln, 6 ans et de Lux, 3 ans. Dans un épisode de Coffee & Convos en septembre, elle a déclaré à la co-animatrice Lindsie Chrisley que son objectif était de perdre 50 livres et de rejoindre les réserves de l’armée de l’air. Elle a dit qu’elle avait rejoint un gymnase dans sa région qui est similaire à un gymnase CrossFit. Sa quatrième grossesse a été “plus difficile” que ses trois précédentes, a déclaré Lowry à PopCulture.com. Sa relation difficile avec Lopez l’a amenée à envisager de mettre fin à la grossesse tôt, mais elle a choisi d’avoir son bébé à la place.

Boudoir a partagé plusieurs messages inspirants dans ses légendes. “Aucun corps n’est parfait. Nous sommes tous humains. Nous méritons tous l’amour, le soutien et le respect”, a-t-elle écrit. “Boudoir consiste à vous autonomiser. Certains sont habilités à rester couverts, certains à montrer leurs nouveaux corps chauds. Quoi qu’il en soit, l’opinion de quelqu’un d’autre ne définit pas qui vous êtes.”

Dans une autre légende, Boudoir a déclaré à ses abonnés que personne ne devrait avoir son mot à dire sur la façon dont une personne décide de ressembler. «Je vais vous apprendre que les cicatrices sur votre corps sont belles et qu’elles sont là pour raconter votre histoire», a-t-elle écrit. “Que la société et les médias N’ONT AUCUNE DIRECTION DE CE QUE VOUS DEVRIEZ REGARDER. (Leur opinion n’a pas d’importance et c’est de toute façon.) Vous êtes le personnage principal de votre vie et votre opinion sur vous-même est la seule chose qui compte.

Lowry a récemment partagé une photo de Creed le 23 septembre. On le voit porter une chemise Superman. «Bébé aux yeux bleus», a-t-elle écrit dans la légende, ajoutant un emoji cœur bleu.

