Kailyn Lowry présente ses excuses à Lauren Comeau, la fiancée de son ex Javi Marroquin, après l’épisode de mardi de Teen Mom 2, dans lequel elle a accusé Marroquin d’avoir essayé de coucher avec elle, malgré son implication avec Comeau. Se plaignant au cours de l’épisode que son ex, avec qui elle partage son fils Lincoln, âgé de 6 ans, ne se rendrait pas à mi-chemin pour la rencontrer lors d’un week-end de dépôt, Lowry a confié à son producteur: «C’est pourquoi vous avez essayé de f – moi mardi sur le parking de Wawa pendant que ta copine est à la maison avec ton fils? …[Marroquin] garé dans le parking de Wawa pendant que je prenais de l’essence. Il était comme “Hé, quoi de neuf?” Et il a ouvert [his car] porte et était comme, ‘je veux f – vous,’ clair et simple. “

Lowry a également montré une prétendue conversation textuelle avec son ex, dans laquelle il demande: “Voulez-vous que je glisse?” Lowry a répondu: “Non, je dois partir pour signer le bail”, ce qui a incité un emoji roulé dans les yeux de Marroquin, qui a répondu: “Vous rencontrer à votre nouveau bureau plus tard?” Suite au drame de l’épisode de mardi, la star de Teen Mom s’est adressée à Twitter pour s’excuser de «l’humiliation» que Comeau aurait pu ressentir en étant «exploitée» à la télévision, notant qu’elle s’était également excusée en privé.

Je veux m’excuser publiquement auprès de Lauren en ce qui concerne l’épisode de ce soir. Elle ne méritait pas l’humiliation qu’elle a subie à cause d’une situation entre Javi et moi. J’ai été à sa place et j’ai ressenti cette douleur, mais je n’ai jamais vécu cette exploitation à la télévision # TeenMom2 – Kailyn Lowry (@KailLowry) 14 octobre 2020

J’ai eu une conversation privée avec elle, mais je lui dois également des excuses publiques. # TeenMom2 – Kailyn Lowry (@KailLowry) 14 octobre 2020

Marroquin n’a pas nié les accusations de Lowry, mais s’est tourné vers Instagram lorsque les aperçus de l’épisode ont été diffusés pour la première fois pour expliquer pourquoi il n’avait pas tourné avec MTV depuis environ un an. «J’ai arrêté de filmer pour vivre ma vie normalement parce que j’ai réalisé que la vie de mes enfants en vieillissant souffrirait si je continuais à faire partie de cette émission de télévision», a-t-il écrit. «Non seulement mes erreurs se sont déroulées dans la série avec laquelle j’ai dû vivre (et continuer à vivre), mais je sais qu’un jour je devrais expliquer à mes enfants toutes mes actions…»

Expliquant que tout le drame ne valait pas le paiement de MTV, Marroquin a conclu: “Je vais reprendre mes affaires et vivre ma vie avec ma famille et être le meilleur père que je puisse être. Mais que ce soit le la dernière fois que mon nom ou un membre de ma famille est mentionné sur un podcast. Afficher. Tweet. Snap. MySpace, peu importe. Cc: @TeenMom et toutes les personnes associées à cette émission. Ne m’envoyez même pas de SMS. “