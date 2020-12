Kailyn Lowry prend une pause de Twitter après l’épisode explosif de Teen Mom 2 de mardi, au cours duquel elle a fait face aux retombées de ses affirmations selon lesquelles l’ex-mari Javi Marroquin aurait tenté de se connecter avec elle, malgré son fiancé à Lauren Comeau. La star de MTV a fait ses adieux à ses 1,3 million d’abonnés sur Twitter au moins temporairement au milieu des réactions négatives qu’elle a reçues lors de l’épisode de mardi, mais continue de publier sur Instagram, à partir de mercredi.

L’épisode de mardi a été intense pour la mère de quatre enfants, car il a été filmé le lendemain de la diffusion de l’épisode dans lequel elle a révélé des SMS qu’elle prétendait provenir de Marroquin, tentant d’avoir des relations sexuelles avec elle alors qu’ils négociaient le dépôt pour Lincoln Marroquin, un fils de 7 ans. “Hier soir, un épisode de l’émission a été diffusé où j’ai révélé des informations”, a expliqué Lowry au début de l’épisode. “[Javi] continue de m’envoyer des textos et est contrarié que j’ai filmé sur la situation. “

Alors que Lowry a dit à Vee Torres qu’elle craignait d’être critiquée pour avoir renversé l’incident devant la caméra parce qu’elle avait l’air «désordonnée», «amère» et «mesquine», la femme de l’ex de Lowry, Jo Rivera, a répondu simplement: «Vous dites que le vérité, c’est arrivé. ” Lowry a répondu à propos de la diffusion de son linge sale sur MTV, “Lauren est probablement une gentille fille. Ce n’est pas sa faute; j’aurais aimé ne jamais faire ça. Mais ce n’est pas ma responsabilité. … Je vais bien, j’ai causé un s – tempête sans raison et je dois nettoyer avec moi. “

Plus tard dans la journée, alors qu’il déposait Lincoln chez Marroquin pour le week-end, l’hôte de Coffee Convos était clairement paniqué, révélant à un producteur que Comeau avait tenté de la mettre à l’écart pour une conversation privée, tandis que Marroquin l’ignorait largement. “Je viens de la voir. Je sais ce qui va se passer en ce moment. Il est en colère contre moi, je peux tout dire”, a déclaré Lowry aux producteurs. “Ce n’est pas bien, ce qui va se passer. Ce n’est pas bon.”

À l’époque où l’épisode controversé a été diffusé pour la première fois en octobre, Lowry s’est excusé publiquement auprès de Comeau sur Twitter. “[Lauren] ne méritait pas l’humiliation qu’elle a subie à cause d’une situation entre Javi et moi », a tweeté la jeune femme enceinte de 16 ans à l’époque.« J’ai été à sa place et j’ai ressenti cette douleur, mais je n’ai jamais connu qui est exploité à la télévision. “

Marroquin s’est rendu sur Instagram pour se défendre avant de désactiver brièvement ses réseaux sociaux. «J’ai arrêté de filmer pour vivre ma vie normalement parce que j’ai réalisé que la vie de mes enfants en vieillissant souffrirait si je continuais à faire partie de cette émission de télévision», a-t-il écrit. “Non seulement mes erreurs se sont-elles déroulées dans la série avec laquelle j’ai dû vivre (et continuer à vivre), mais je sais qu’un jour je devrais expliquer à mes enfants toutes mes actions … je vais y retourner s’occuper de mes affaires et vivre ma vie avec ma famille et être le meilleur père que je puisse être. “