Environ un mois après avoir remporté le trophée Mirrorball lors de la saison 29 de Dancing With the Stars, l’ancienne star de The Bachelorette Kaitlyn Bristowe a révélé qu’elle avait été testée positive au COVID-19. Bristowe a partagé la nouvelle avec ses fans sur son histoire Instagram le jeudi 24 décembre, révélant que son petit ami, Jason Tartick, avait également été testé positif.

“Malheureusement, c’est notre carte de Noël cette année”, a écrit Bristowe en légende d’un selfie du couple à la recherche de désespoir. «Nous avons Covid. La femme de 35 ans a expliqué qu’elle et Tartick “avaient essayé de se mettre en quarantaine avant de voir la famille” et pensaient qu’ils “prenaient la décision responsable d’accueillir UNE personne, qui avait été testée quotidiennement pour son travail”. «Tests négatifs 4 jours de suite», écrit-elle. “Le jour où nous l’avons vue, elle est devenue positive, ce que nous avons tous découvert le lendemain.”

“Maintenant, comme beaucoup, nous passerons Noël seuls”, a poursuivi la légende de Bristowe. «Nous voulons simplement que tout le monde sache que nous pensions être en sécurité, mais covid est plus grand que nous. Aujourd’hui, nous pensons à tous ceux qui passent les vacances seuls, à tous ceux qui sont malades ou qui surmontent quelque chose (comme 2020 l’a enseigné nous pour surmonter beaucoup), et tous les travailleurs de la santé qui ont été loin de leur famille, prenant soin des autres depuis des mois et des mois maintenant. Nous irons bien !! Soyez en sécurité et bonnes vacances !! “

Tartick a partagé une vidéo sur sa propre page de lui-même expliquant la situation et a écrit que lui et Bristowe “avaient mis en place un plan de quarantaine responsable pour que nous puissions voir ma famille pour les vacances”.

“Honte à nous, nous ne nous sommes pas tenus au plan”, a poursuivi sa légende. «Nous avons pris la décision d’un adulte d’autoriser une amie pendant la période de quarantaine, car pour un projet sur lequel elle travaillait, elle devait être testée et a présenté 3 tests négatifs consécutifs pour son travail. En rentrant chez elle dimanche, son samedi matin le test a été positif. “

“Vous ne pouvez jamais être trop prudent et prudent”, a-t-il dit à ses partisans. «Il n’y a pas de doute sur cet horrible virus de Dieu, leçon apprise. Les pensées et les prières accompagnent tous ceux qui ont été touchés par Covid, ceux qui ont enduré une année 2020 difficile, les travailleurs de la santé qui mettent leur vie en jeu tous les jours pour les autres et à ceux qui sont moins en famille pendant les vacances. “