Kaitlyn Bristowe passe une semaine difficile dans la salle de bal Dancing With the Stars après que son Paso Doble inspiré de Cruella de Vil avec son partenaire Artem Chigvinsev leur a valu des commentaires difficiles de la part des juges – en particulier Carrie Ann Inaba, qui a estimé que l’ancienne Bachelorette “avait abandonné . “

“J’avais l’impression que votre esprit avait baissé”, a déclaré Inaba à propos de la performance, qui a valu à Bristowe et Chigvintsev un 24/30 – leur score le plus bas depuis la troisième semaine de la saison 29. Après le spectacle de lundi, Bristowe s’est hérissé contre l’évaluation de Entertainment Tonight, insistant, “Ce n’est pas dans mon caractère d’abandonner. Si quoi que ce soit, je serai peut-être fatigué à un moment donné, mais je me débrouille aussi fort que possible. Je n’abandonnerai jamais.”

“Certaines choses me blessent, mais je dois me rappeler: ‘OK, je suis dans une émission où il y a des juges, et je dois prendre tout ce qu’ils disent et je ne peux pas le changer'”, a-t-elle poursuivi, ajoutant estimait que Chigvintsev n’avait pas le respect qu’il méritait pour sa superbe chorégraphie. “Vous travaillez tellement dur et vous créez une chorégraphie tellement incroyable sur laquelle vous travaillez si dur”, a ajouté la personnalité de la réalité. “Donc, pour obtenir un 7, c’est juste difficile.” Lorsqu’on lui a demandé ce qu’elle dirait à Inaba après les critiques de cette semaine, Bristowe a plaisanté: “Je voudrais dire: ‘Carrie Ann, LensCrafters a appelé et votre ordonnance est en cours.'”

Chigvintsev a également pesé sur cette semaine difficile. “Le truc, c’est que je ne suis pas la personne qui dit: ‘Je dois entrer et impressionner les juges.’ Non, ce n’est pas ma devise », a déclaré le pro. «Ma devise est: ‘Faisons de toi le meilleur que tu peux être à cette danse, et passons cela au niveau supérieur chaque jour et essayons d’être meilleur .’… Il s’agit de faire la meilleure danse qu’elle puisse faire, car c’est son voyage. ” La semaine prochaine, le pro taquiné lui et Bristowe prendraient un jive, qui sera “totalement différent” de leur intense Paso Doble cette semaine.

Bristowe l’a regardée danser pour la première fois après le spectacle de lundi, partageant sa réaction sur son histoire Instagram après avoir plaisanté en disant qu’elle en avait fini avec sa «soirée de pitié». Elle a poursuivi: “Je me suis sentie très déçue après ce soir à cause de la quantité de travail que nous avons tous mis dans les semaines et chaque danse – pas seulement moi, chaque danseur de la compétition – vous travaillez si dur.” Après sa danse, Bristowe a admis qu’elle «se sentait si bien» à propos de sa performance, qu’entendre les critiques d’Inaba était «vraiment difficile». Dancing With the Stars est diffusé le lundi à 20 h HE sur ABC.