Le voyage de l’ancienne star de The Bachelorette Kaitlyn Bristowe vers les demi-finales de Dancing With the Stars n’a pas été facile. Ce week-end, elle a eu une répétition difficile avec son partenaire professionnel Artem Chigvintsev car ils ont pratiqué une danse qui servira d’hommage à un ami de la fin de l’enfance. Bristowe, 35 ans, a également montré les bosses et les ecchymoses qu’elle a subies lors de la préparation de l’épisode de lundi.

Samedi, Bristowe a déclaré aux fans qu’elle avait préparé une “danse très émouvante” pour lundi, rapporte Us Weekly. La danse est un hommage à une amie décédée à l’âge de 18 ans. Bristowe a dit qu’elle «pleurait souvent» en pensant à son amie et a dit que la chanson qu’elle avait choisie avait été jouée à l’enterrement de son amie. Ce sera la première fois que Bristowe partagera l’histoire de son défunt ami à la télévision parce qu’elle n’a jamais voulu «l’utiliser» dans sa vie de célébrité. «Je ne dis pas que les gens font ça, [but] c’était juste quelque chose que je tenais un peu près de mon cœur “, a déclaré Bristowe.” Mais, entendre la chanson tous les jours, raconter une histoire, me replonger dans cette époque et parler d’elle m’a rendu tellement émouvant. “

Bristowe a déclaré que la mort de son amie l’avait “tellement plus proche” d’un autre ami, Bri Cook. “Au début, ça me donnait envie de ne plus être proche de personne, mais maintenant ça me fait tellement aimer mes amis”, se souvient Bristowe. Elle a également félicité Chigvintsev pour avoir fait un “beau travail” en racontant l’histoire de son amie.

Les répétitions se sont poursuivies dimanche, avec moins de 24 heures avant que le duo ne revienne sur la piste de danse. Bristowe a partagé une vidéo d’elle-même en synchronisation labiale avec “Coincidence” de Handsome Dancer alors qu’elle partageait un regard sur des croûtes sur son genou, des cloques sur son talon et un orteil bandé. «Wow, vous pouvez vraiment vous blesser pendant la danse. Quelle coïncidence», a-t-elle écrit dans la légende.

Bristowe, qui s’est également blessée à la cheville plus tôt dans la saison, et Chigvintsev ont marqué un 30 parfait sur leur tango argentin à “Toxic” de Britney Spears. Le score est venu après une semaine de questions sur la notation difficile du couple par la juge Carrie Ann Inaba. Les fans n’étaient pas heureux lorsque le duo a obtenu un 25/30 lors de l’épisode du 2 novembre, et Chigvintsev a déclaré à Entertainment Tonight qu’il pensait que les remarques des juges étaient “un peu personnelles”. Cependant, après qu’Inaba ait fait l’éloge des deux le 9 novembre, ils ont brièvement oublié les consignes de sécurité relatives aux coronavirus et se sont précipités pour la serrer dans leurs bras.

Lors d’un épisode récent de son podcast Off The Vine, Bristowe a défendu Inaba et a dit aux fans de DWTS de ne pas l’intimider. «J’ai entendu dire qu’elle se sentait victime d’intimidation et cela me fait me sentir si mal parce que j’ai été si violemment victime d’intimidation en ligne», a-t-elle déclaré. «Ne va pas l’intimider parce qu’elle est dure avec moi. C’est sa décision et elle est juge. C’est pourquoi elle a payé beaucoup d’argent pour être juge dans cette émission, non?