Kaley Cuoco et son mari Karl Cook pleurent la perte de leur race de pit-bull de sauvetage, Petunia. Dans les messages respectifs du couple sur leurs comptes de réseaux sociaux partagés mercredi, ils ont annoncé que leur chien bien-aimé était mort. Cuoco et Cook avaient adopté le chiot senior plus tôt cet automne de l’organisation californienne, Paws for Life K9 Rescue, une organisation qui sauve les chiens des refuges et en forme certains comme chiens de thérapie.

«Après une vie de solitude et de difficultés indicibles, elle est au repos. Pour cela, je suis heureux», a légendé Cook le poignant diaporama de photos dédié à Pétunia, incrusté de plusieurs émojis, allant des cœurs aux visages en pleurs. “Nous avons fait ce que nous [could], a adopté Pétunia pour faire mieux que quiconque, lui donner tout. Elle se repose en paix, avec le coucher du soleil tous les jours pour la réchauffer. C’est ce qui compte le plus. Pétunia, ce n’est pas le temps passé ensemble, mais c’est [effects] sur l’âme. Vous avez affecté tous ceux qui vous ont rencontré. Vous êtes pour toujours, ma vieille dame. Tu me manques déjà tellement, dors, mon doux ange. “

Cuoco, qui joue actuellement dans The Flight Attendant de HBO Max ce mois-ci, a également rendu hommage à son chien via ses histoires Instagram, partageant un cri à l’organisation à but non lucratif qui a initialement sauvé Pétunia et d’où ils l’ont adoptée. “Nous avons été très honorés de l’aimer dans ses derniers jours”, a-t-elle écrit sur une image d’elle-même et de Cook avec le pit-bull. «Nous t’aimons chère Petunia spéciale. Tu es la raison pour laquelle nous continuons à sauver des chiens comme toi. Et nous ne nous arrêterons jamais.

L’organisation à but non lucratif a également rendu hommage au chien de Cuoco et Cook, partageant leur propre message avec de tendres vidéos et des photos de “Princess Petunia” avec le couple. “Sweet Dreams Princesse Pétunia [broken heart emoji] condoléances à [Karl Cook] et [Kaley Cuoco] pour leur perte. C’est ce que nous espérons pour chaque chien que nous accueillons, une vie adorée et chérie, peu importe le temps dont ils disposent. “

La mort du chien survient huit mois seulement après que Cuoco a annoncé qu’elle et le poney nain de sauvetage de son mari, Fiona, étaient décédés des suites de complications de santé que l’animal avait connues tout au long de leur vie. Cuoco a commenté à l’époque comment “le petit corps de Fiona ne pouvait pas survivre”, mais ne vivait plus dans la douleur et était “entouré d’amour” grâce à la grande famille d’animaux du couple, qui comprend des chevaux, des chiens, des lapins et plus encore. “Nous continuerons de sauver tout ce que nous pouvons, mais nous savons que des jours comme celui-ci se produiront”, a-t-elle écrit.

(Photo: Kaley Cuoco / @kaleycuoco)

L’amour partagé du couple pour les animaux est ce qui a réuni les deux, développant finalement un lien fort que Cuoco dit que PEOPLE était celui qui était «censé être» depuis le début. “Nous partageons tellement d’amour pour les animaux – nous aimons les chevaux et nous aimons le sport”, a-t-elle déclaré à propos de son mari équestre. «Je pense que quiconque travaille avec des animaux doit avoir une âme gentille. C’est presque comme s’il était le chuchoteur de chevaux. Il est juste merveilleux avec eux. C’est vraiment beau de voir la patience qu’il a avec eux. Il est si gentil.