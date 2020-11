En plus de jouer un couple sur The Big Bang Theory, Kaley Cuoco et Johnny Galecki étaient également impliqués de manière romantique dans la vraie vie. Maintenant, l’actrice a révélé comment elle avait abordé les scènes de sexe avec l’acteur après leur rupture.

«Quand nous avons rompu, c’était évidemment un peu délicat pendant un moment. Mais je me souviens de ces semaines où Chuck Lorre avait écrit ces épisodes où tout à coup nos personnages allaient se coucher toutes les deux secondes. Johnny et moi en avons parlé et je pense que Chuck l’a fait exprès, juste pour nous faire chier. Si j’étais avec lui, je lui demanderais pourquoi il est venu avec ça de nulle part », a-t-il déclaré au podcast Armchair Expert.

L’interprète a également raconté comment ils avaient commencé leur relation.

«Nous avons commencé à sortir ensemble très bientôt et pendant presque deux ans. Quand nous avons tourné le pilote, j’ai vraiment aimé Galecki mais il avait une petite amie. Nous nous sommes réunis et nous avons été fous l’un de l’autre pendant deux ans, puis nous nous sommes séparés. Heureusement, Johnny et moi en sommes sortis brillamment et aujourd’hui nous sommes plus proches que jamais », a-t-il précisé.

La théorie du Big Bang s’est terminée en 2019 après 12 saisons. Après la série, Cuoco a participé à un chapitre de Young Sheldon, un spin-off de fiction, et en tant qu’actrice de voix dans la série animée Harley Quinn. L’artiste joue dans The Flight Attendant, une série HBO qui arrive sur la plateforme le 26 novembre. Pour sa part, la dernière œuvre de Galecki est la fiction Los Conner.