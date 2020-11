Revoir en un coup d’œil

La chanteuse olombo-américaine Kali Uchis, 26 ans, aurait pu être à la recherche d’une percée commerciale majeure à cette époque, après avoir effleuré le top 30 américain avec son merveilleux premier album Isolation en 2018, et est apparue sur des chansons comme Gorillaz, Mac Miller et Tame Impala.

Au lieu de cela, dans son suivi, elle chante presque entièrement en espagnol et propose des titres idiosyncratiques. Ce symbole de l’infini fait partie du nom de l’album, qui se traduit par «sans peur (de l’amour et des autres démons)».

Cela importe moins à cette époque où le plus grand groupe de garçons du monde chante en coréen et toute notre musique nous est nourrie à la cuillère à la maison par des algorithmes. Vous allez à peine chercher Spotify, ou même crier à un DJ de boîte de nuit pour jouer certaines des chansons plutôt nommées. Mais cela signifie que ces 13 pistes défilent sans vraiment attirer les anglophones. Alors qu’Isolation était pleine de moments décalés et plus poppers, ici le rythme est généralement plus lent, le son plus doux et plus détendu.

Cela envoie une belle atmosphère dans une pièce, sa voix haletante et peu montante, la basse un battement attrayant, des battements latins tic-tac faisant hochement de tête sans bouger excessivement les pieds. Le charme se brise momentanément sur Aquí Yo Mando, plus sombre et plus agressif, quand elle glisse vers l’anglais sur les synthés tranquilles de Quiero Sentirme Bien, et quand le chanteur-rappeur canadien PartyNextDoor se glisse dans le smoochy Fue Mejor.

Dans l’ensemble, c’est un endroit agréable. Ce moment d’évasion viendra une autre fois.